BILD wijst Bayern-zondebok aan na eerste nederlaag onder Kompany en voert de druk gelijk op

De Duitse krant BILD wijst Bayern München-keeper aan als hoofdschuldige voor de nederlaag bij Aston Villa, woensdagavond in de Champions League. Bovendien vraagt de krant zich hardop af of trainer Vincent Kompany, die tot de wedstrijd in Birmingham zeven wedstrijden ongeslagen bleef, daadwerkelijk zo goed is als gedacht.

Bayern pakte onder leiding van de Belgische oud-verdediger dertien punten uit de eerste vijf speelronden in de Bundesliga, waarin Der Rekordmeister dan ook aan kop gaat. Bovendien werd in de eerste speelronde van de Champions League uitgehaald tegen het arme Dinamo Zagreb, dat in München op een 9-2 nederlaag werd getrakteerd. Woensdag moest Kompany echter zijn eerste nederlaag als Bayern-trainer slikken: een fraaie goal van John Durán was voldoende om het Aston Villa van Unai Emery een 1-0 zege te schenken.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Titelverdediger Real Madrid verrassend onderuit, fraaie thuiszeges voor Benfica en Aston Villa

"De 29 doelpunten en zes overwinningen bij de start van het seizoen waren indrukwekkend, maar zonder uitzondering tegen teams van de B- of C-categorie", schrijft BILD over de seizoensstart van Kompany. "Geen overwinning én geen doelpunt van Harry Kane tegen de eerste twee tegenstanders van klasse, Bayer Leverkusen en Aston Villa", refereert de krant aan het 1-1 gelijkspel van afgelopen weekend tegen de regerend kampioen. "Ook niet des Bayerns: twee flagrante individuele fouten van Aleksandar Pavlovic (te korte terugspeelbal tegen Leverkusen) en Neuer (te ver voor zijn doel tegen Villa) verhinderden een beter resultaat", worden vervolgens twee zondebokken aangewezen.

LEES OOK: Kompany reageert op onthulling over De Ligt: ‘Dat slaat nergens op’

Na de interlandbreak neemt Bayern het in de Bundesliga op tegen achtereenvolgens Eintracht Frankfurt, dat momenteel tweede staat, en VfB Stuttgart, de huidige nummer acht. Daarna wacht een weerzien met voormalig topscorer Robert Lewandowski, als Bayern in de Champions League een uitduel bij FC Barcelona te wachten staat. "Dan krijgt de voetbalwereld het antwoord op de vraag hoe goed het Bayern van Kompany wérkelijk is", schrijft BILD.

Neuer, wat doe je daar?! 😱

De Bayern-doelman staat ver voor zijn doel en dat ziet Duran: 1-0 voor Villa! 👀#ZiggoSport #UCL #AVLBAY — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) October 2, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Barça-directeur Deco laat zich uit over De Jong: ‘Ik begrijp het niet’

Sportief directeur Deco van FC Barcelona laat zich uit over de geruchten rondom Frenkie de Jong.