Bosz heeft duidelijke boodschap: ‘Dan ga je uitslagen neerzetten die echt groot zijn’

Peter Bosz is tevreden over wat hij dinsdagavond van PSV heeft gezien in de Champions League. De landskampioen speelde in het miljardenbal met 1-1 gelijk tegen Sporting Portugal, maar er had meer ingezeten. Desalniettemin blikt de oefenmeester terug op een goede avond, al baalt hij wel van de uitslag.

“Ik ben teleurgesteld in het resultaat, maar niet in wat ik van de jongens gezien heb”, begint Bosz voor de camera van Ziggo Sport. “Ik denk dat jullie ook het verschil hebben gezien met Juventus-uit en deze wedstrijd. Ik vond dat we goed stonden, dat we goed druk hebben gezet, gedurfd hè want je speelt wel een-op-een met die gevaarlijke spits (Gyökeres, red.). Ryan (Flamingo, red.) heeft dat natuurlijk geweldig gedaan.”

Bosz beseft dat er tegen de Portugese kampioen meer in had gezeten. “Je krijgt de kansen. Zij glijden uit waar ze 1-1 kunnen maken, maar Johan (Bayakoko, red.) moet natuurlijk ook de 2-0 maken. Daarvoor hebben we ook al een aantal kansen gehad, Luuk de Jong met links, de kopbal van Til, Bakayoko die een paar keer naar binnenkomt. Er had meer ingezeten”, beseft Bosz.

Youri Mulder stelt vervolgens dat Bosz tevreden is over de manier waarop PSV gespeeld heeft. “Eindelijk zou ik bijna zeggen”, reageert de zestigjarige Bosz. “Dat heb ik ook gezegd in de kleedkamer. Ik weet niet waar het in zit, maar ik denk toch Champions League. De noodzaak voelen en iedereen wil deze wedstrijd spelen. Ik heb ook aangegeven: dit is zoals je ook in de competitie moet spelen. Dan ga je uitslagen neerzetten die echt groot zijn. Als je dit kan laten zien in zo’n wedstrijd.”

Bosz zag PSV met benodigde intensiteit spelen

Wat PSV dan heeft laten zien? “Dat we met de intensiteit gespeeld hebben die nodig is. Dat we in de duels duelkrachtig zijn. We hebben een goede eerste helft gespeeld, maar dat je bij vlagen die bal wat langer in de ploeg moet houden ander wordt het een ren je rot wedstrijd. Bij vlagen hebben we ook gewoon weer goed voetbal gespeeld.”

Bosz geeft te kennen dat hij voor het eerst dit seizoen echt tevreden is over zijn ploeg. Hij voelde het echter niet aankomen. “Als je dit al heel lang niet gezien hebt, dan is het niet zo van: ik ga zitten en ik weet dat het gaat komen. Dit is wel waar je op hoopt en dat hebben we gelukkig gezien”, stelt Bosz, die erkent dat dit geen voorbode is voor de toekomst. "Ik ben gewoon blij dat ik nu gezien heb waarvan ik wist dat het erin zat. Dan is het heel frustrerend dat je jezelf niet beloond."

