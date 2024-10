De Eredivisie wordt hervat: zeven heerlijke wedstrijden tot de volgende interlandperiode

De interlandperiode is achter de rug en dit betekent dat de blik weer volledig op het voetbal in de Eredivisie kan. Het belooft een interessante periode te worden. Voor Ajax, Feyenoord en PSV staan er meerdere topwedstrijden op het programma. Op 3 november wordt bovendien één van de mooiste derby’s in het Nederlandse voetbal afgewerkt.

19 oktober: AZ - PSV

De Eredivisie wordt zaterdagmiddag weliswaar hervat met de ontmoeting tussen Sparta Rotterdam en Almere City, maar de ogen zijn in de eerste speelronde na de interlandbreak vooral gericht op de kraker tussen AZ en PSV. De Alkmaarders begonnen uitstekend aan het seizoen en werden op een gegeven moment zelfs de belangrijkste titelconcurrent van PSV genoemd, maar waren het in de laatste wedstrijden voor de interlandperiode even kwijt. AZ verloor van FC Utrecht én Fortuna Sittard, waardoor de achterstand op de Eindhovenaren is opgelopen tot acht punten. Kan de ploeg van Maarten Martens zich revancheren en de koploper het eerste puntenverlies van dit seizoen bezorgen?

Aftrap: 18.45 uur

27 oktober: FC Utrecht - Feyenoord

Artikel gaat verder onder video

De grootste verrassing van dit seizoen tot nu toe heet FC Utrecht. De Domstedelingen eindigden in het afgelopen seizoen nog op een teleurstellende zevende plaats en gingen in de finale van de play-offs onderuit tegen Go Ahead Eagles, maar halen in de nieuwe jaargang vooralsnog een zeer hoog niveau. De eerste zeven wedstrijden leverden negentien punten op. FC Utrecht verloor nog niet en heeft, met een wedstrijd minder gespeeld, vijf punten minder dan PSV. Na de recente zege op AZ staat op 27 oktober de volgende topper op het programma. Feyenoord is dan te gast in de Galgenwaard. De Rotterdammers kunnen zich door het moeizame begin al geen puntenverlies meer veroorloven, maar wachten in Utrecht een hete middag.

Aftrap: 14.30 uur

LEES OOK: Van Hooijdonk tipt Feyenoord: ‘Daar maak ik me niet populair mee, maar…’

30 oktober: Feyenoord - Ajax

De eerste Klassieker van dit seizoen had eigenlijk al op 1 september gespeeld moeten worden, maar door de politiestaking ging er een streep door het treffen tussen de aartsrivalen. Op woensdag 30 oktober ontmoeten Feyenoord en Ajax elkaar dan toch in De Kuip. Het moet nog blijken hoe beide ploegen uit de interlandperiode komen, maar het belooft andermaal een interessante ontmoeting te worden. Voor Ajax de eerste échte test in eigen land. De Amsterdammers hebben bovendien wat recht te zetten. Vorig seizoen gingen ze nog tweemaal onderuit tegen Feyenoord, en niet te zuinig: in Amsterdam werd het 0-4, in Rotterdam-Zuid zelfs 6-0.

Aftrap: 18.00 uur

LEES OOK: Jordan Henderson is eerlijk: 'Dit is absoluut een van de meest uitdagende momenten in mijn loopbaan'

2 november: Ajax - PSV

Voor Ajax lijkt de laatste week van oktober en de eerste van november nu al de week van de waarheid te worden. Willen de Amsterdammers het PSV dit seizoen nog enigszins moeilijk kunnen maken of in ieder geval bewijzen dat zij de belangrijkste kandidaat zijn voor de tweede plaats, dan moet het op zowel 30 oktober als 2 november gebeuren. Want drie dagen na De Klassieker staat de topper tegen PSV op het programma. En al om 18.45 uur, wat betekent dat Ajax slechts twee volle dagen heeft om zich voor te bereiden op de landskampioen. Met het roulatiebeleid van Francesco Farioli in gedachten is het nu al interessant om na te denken over welke spelers de Italiaan die week aan het werk gaat zetten. En krijgen we Noa Lang eindelijk in een PSV-shirt in de Johan Cruijff ArenA te zien?

Aftrap: 18.45 uur

2 november: Feyenoord - AZ

Omcirkel 2 november maar met rood in je agenda, want naast de kraker tussen Ajax en PSV staat er ook in Rotterdam-Zuid een topwedstrijd op het programma. Feyenoord en AZ ontmoeten elkaar een half uur na het laatste fluitsignaal in Amsterdam. Hoe de ranglijst er tegen die tijd uitziet is natuurlijk niet te voorspellen, maar het wordt zeker en vast een belangrijk duel om de tweede plaats.

Aftrap: 21.00 uur

3 november: Go Ahead Eagles - PEC Zwolle

Alsof de liefhebber van de Eredivisie met twee topwedstrijden op de zaterdagavond niet genoeg wordt verwend, staat er een dag later nog een héérlijk duel op de planning. Want de ontmoeting tussen Go Ahead Eagles en PEC Zwolle is toch zeker wel één van de mooiste derby’s die het Nederlandse voetbal te bieden heeft. De IJsselderby belooft ook dit seizoen zeer interessant te worden. Go Ahead Eagles staat na acht wedstrijden op een keurige achtste plaats, PEC Zwolle is op dit moment de nummer veertien van de Eredivisie. Vorig seizoen eindigde de IJsselderby zowel in Zwolle als Deventer onbeslist. Krijgen we nu wel een winnaar? Grote vraag is nog of de kraker in de Adelaarshorst bezocht zal worden door Zwollenaren. Zij boycotten de editie van vorig seizoen omdat ze slechts 200 kaarten voor het uitvak toegewezen kregen.

Aftrap: 12.15 uur

10 november: FC Twente - Ajax

Ajax staat voor een pittig derde blok van dit seizoen. De Amsterdammers nemen het tot de volgende interlandperiode in eigen land op tegen Feyenoord, PSV én FC Twente. Ze kunnen een goed resultaat in het tweeluik met Feyenoord en PSV goed gebruiken, want heel veel vertrouwen in een prettige middag in Enschede zal er momenteel niet zijn. De afgelopen twee seizoenen ging het mis voor Ajax in de Grolsch Veste, beide keren was FC Twente met 3-1 te sterk. Trainer Joseph Oosting heeft bovendien weer een sterk elftal op de been gebracht. Dat bleek al in de Europa League (zowel Manchester United als Fenerbahçe moest genoegen nemen met een punt) én ook in de uitwedstrijd tegen Feyenoord, al ging die onverdiend met 2-1 verloren.

Aftrap: 14.30 uur

Andere noemenswaardige wedstrijden:

FC Groningen - FC Utrecht (zondag 20 oktober, 14.30 uur)

FC Twente - Heracles Almelo (zondag 27 oktober, 14.30 uur)

Welke ploeg komt het beste uit de komende periode? Laden... 48.7% PSV 9.7% Feyenoord 21.2% Ajax 1.8% AZ 18.6% Anders, namelijk... 113 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Rik Elfrink ziet twee valkuilen voor PSV: eenvoudige landstitel nog lang niet zeker

Rik Elfrink is er nog niet van overtuigd dat PSV probleemloos kampioen van Nederland wordt.