Jordan Henderson is eerlijk: 'Dit is absoluut een van de meest uitdagende momenten in mijn loopbaan'

noemt zijn periode bij Ajax ‘een van de meest uitdagende momenten’ in zijn loopbaan. De middenvelder maakte begin dit jaar de overstap van Al-Ettifaq naar Ajax, toen de recordkampioen van Nederland nog maar een maand geleden door de amateurs van Hercules uit de KNVB Beker was geknikkerd en in de Eredivisie al een forse achterstand op PSV en Feyenoord had opgelopen. Henderson weet wat er bij Ajax nodig is om de aansluiting met de top terug te vinden.

De Amsterdammers concludeerden na de eerste helft van het afgelopen seizoen dat er in de selectie een gebrek aan ervaring en leiderschap was. Ze hadden een paar maanden ervoor afscheid genomen van ervaren krachten zoals Dusan Tadic en Davy Klaassen en toenmalig technisch directeur Sven Mislintat haalde er vooral onervaren en onbekende spelers van buitenaf voor terug. Ajax ging in de winter dan ook op zoek naar een speler die de selectie van meer ervaring en leiderschap kon voorzien. Marten de Roon werd genoemd als optie, maar de keuze viel uiteindelijk op Henderson.

De Engelsman had Liverpool een paar maanden eerder ingeruild voor Al-Ettifaq, maar vond het na een half jaar Saudi-Arabië wel weer genoeg geweest. Ajax haalde Henderson met veel bombarie binnen, maar zijn eerste half jaar in Amsterdam verliep niet zoals gewenst. De voormalig Liverpool-aanvoerder was zich er echter van bewust dat hij flink aan de bak moest. “Dit is absoluut een van de meest uitdagende momenten in mijn loopbaan, maar dat werd me vooraf al verteld”, zo vertelt Henderson in gesprek met Ajax Life. “Ik ben gekomen om te helpen. Allereerst op het veld, maar ook daarbuiten. Ik ben mede gehaald om aan te geven wat beter kon. En die dingen waren er in mijn ogen. Ook buiten het veld.”

Ajax moet progressie boeken

Henderson zou tijdens zijn eerste maanden in Amsterdam geschrokken zijn van de topsportcultuur binnen Ajax, of beter gezegd van het ontbreken daarvan. Technisch directeur Alex Kroes en de nieuwe hoofdtrainer Francesco Farioli zijn daar flink mee aan de slag gegaan, maar Henderson weet wat er nodig is om uiteindelijk écht stappen te maken. “Het gaat erom wat Ajax van je eist. Wat is er nodig om deze gigantische club terug aan de top te krijgen. Voor mij staat de club altijd op één. We moeten progressie boeken om uiteindelijk succesvol te worden met Ajax. Dat streef ik elke dag en elke training na”, zo klinkt het.

De voormalig Liverpool-middenvelder, die met The Reds kampioen werd van Engeland en de Champions League won, spreekt over een ‘vernieuwde structuur’ binnen Ajax. Volgens Henderson is iedereen binnen de club gedreven om het hoogste te bereiken. “De clubleiding heeft een structuur neergezet waaruit ik concludeer dat men weet wat er moet gebeuren. Iedereen is gedreven, dat zien spelers. Het helpt allemaal mee om als spelers minimaal dezelfde energie te geven. Als je dat doet, zullen prestaties verbeteren. We zijn op de goede weg”, zo is Henderson hoopvol gestemd. Ajax haalde dertien punten uit de eerste zes competitieduels, maar heeft nog wel twee wedstrijden tegoed. De ploeg van Farioli overleefde drie voorrondes op weg naar het hoofdtoernooi van de Europa League, waarin tot op heden vier punten werden verzameld (4-0 winst op Besiktas, 1-1 tegen Slavia Praag).

Henderson aanvoerder van Ajax

Voor Henderson is binnen de lijnen inmiddels ook een belangrijke rol weggelegd. Farioli rouleert weliswaar veelvuldig, maar de Engelsman is normaal gesproken een van eerste spelers die op het wedstrijdformulier verschijnen. Henderson is immers de eerste aanvoerder. Hij kwam dit seizoen vooralsnog twaalf keer in actie. Scoren deed hij nog niet, wel leverde hij twee assists. Zo gaf hij onlangs in de uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles nog de voorzet waaruit Davy Klaassen de 1-1 tegen de touwen knikte.

