Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Priske kiest voor opvallende naam als rechtsback

Feyenoord vervolgt zondag de Eredivisie met een kraker tegen nummer twee FC Utrecht, maar kan niet beschikken over Jordan Lotomba. De rechtsback is geblesseerd en zal, volgens de verwachtingen van het Algemeen Dagblad, vervangen worden door Thomas Beelen.

Beelen staat te boek als een centrale verdediger, maar wordt door het AD dus verwacht als de rechtsback tegen Utrecht. Normaliter zou Bart Nieuwkoop die rol op zich nemen, maar hij is nog niet helemaal fit. Givairo Read is ook een optie aan de rechterkant, maar lijkt nog niet rijp voor een basisplaats. De rest van de defensie blijft ongewijzigd ten opzichte van de knappe Champions League-zege op Benfica (1-3).

Datzelfde geldt voor de middenvelders en aanvallers van de Rotterdammers, die vanzelfsprekend weinig reden tot wisselen hebben. Antoni Milambo, die uitblonk tegen Benfica maar niét in de voorselectie van het Nederlands elftal is opgenomen, is wederom van de partij.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord:

Wellenreuther; Beelen, Trauner, Hancko, Bueno; Milambo, Hwang, Timber; Osman, Ueda, Paixão

Bij FC Utrecht zijn er weinig verrassingen in de opstelling. Ron Jans kan alleen niet beschikken over Alonzo Engwanda. Vasilios Barkas keert terug onder de lat. Tegen FC Groningen ontbrak de onbetwiste nummer één door een griepje.

Vermoedelijke opstelling FC Utrecht:

Barkas; Horemans, Van der Hoorn, Viergever, El Karouani; Romeny, Aaronson, Jensen; Fraulo, Cathline, Min.

Update:

Ayase Ueda is volgens Mikos Gouka een groot vraagteken voor het duel tegen FC Utrecht. De Japanner is niet fit en lijkt de topper aan zich voorbij te moeten laten gaan. In dat geval maakt Julian Carranza zijn basisdebuut.