Doorgaan Bologna-AC Milan onzeker: afgelasting kan grote gevolgen hebben voor Reijnders

Het is nog maar de vraag of het Serie A-duel tussen Bologna en AC Milan komende zaterdag wel doorgaat. De regio Emilia-Romagna is getroffen door zware regenval, op de wedstrijddag wordt bovendien een storm verwacht. Een algehele afgelasting kan grote gevolgen hebben voor .

De lokale autoriteiten hebben inmiddels laten weten dat de wedstrijd tussen Bologna en Milan in ieder geval niet in het Stadio Dall'Ara in Bologna kan worden afgewerkt, zo schrijft Football Italia. De thuishaven van de werkgever van Sam Beukema en Thijs Dallinga ligt in de 'kritische zone' in de stad waar als gevolg van de weersomstandigheden een lockdown zal worden afgekondigd.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Vader Tijjani Reijnders verklapt onderhandelingen: ‘Als kers op de taart’

Het zal een flinke kluif worden om een nieuwe speeldatum te vinden voor het duel tussen Bologna en Milan, zo schrijft bovengenoemd medium. Beide clubs zijn namelijk actief in de Champions League en komen bovendien allebei ook nog uit in het toernooi om de Coppa Italia. Persbureau ANSA meldt dat het mogelijk een oplossing is om de wedstrijd zaterdag op neutraal terrein, achter gesloten deuren te spelen.

LEES OOK: Tijjani Reijnders grijpt de absolute hoofdrol bij AC Milan

Voor Reijnders is het te hopen dat dat inderdaad gaat gebeuren. De Oranje-international is namelijk - net als ploeggenoot Theo Hernández - geschorst voor het duel in Bologna omdat hij vorige week tegen Udinese een controversiële rode kaart kreeg - de allereerste in zijn loopbaan. Mocht de wedstrijd tegen Bologna afgelast worden, dan mist Reijnders de eerstvolgende wedstrijd in de Serie A: de topper tegen koploper Napoli op dinsdag 29 oktober.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Nederlandse voetbalfans verlangen terug naar voormalig international

'Je kunt net zo goed Stevie Wonder daar zetten', wordt gezegd over een bekritiseerde international van Oranje.