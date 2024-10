Farioli schept duidelijkheid over blessure Ajax-middenvelder Hlynsson

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft vrijdagavond duidelijkheid gegeven over de blessure van middenvelder . De IJslander viel een dag eerder vlak voor rust uit in het uitduel bij Slavia Praag in de Europa League, dat eindigde in een 1-1 gelijkspel.

Hlynsson kreeg in de Tsjechische hoofdstad de kans om zich weer eens in de basis te laten zien omdat Jordan Henderson en Kian Fitz-Jim vanwege blessures waren achtergebleven in Amsterdam. Davy Klaassen werd bovendien te laat aangetrokken om nog ingeschreven te kunnen worden voor de Europa League, waardoor Hlynsson dus mocht spelen van Farioli.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Perez en Kwakman zien Ajacied tekortkomen: ‘Wat kan hij nu echt?’

Tegenover het clubkanaal geeft Farioli vanuit Praag, waar Ajax vrijdag nog een training afwerkt in voorbereiding op het duel met FC Groningen van zondag, een update over de kwetsuur van Hlynsson. "We weten pas bij terugkeer in Amsterdam wat er echt met hem aan de hand is, maar het lijkt een stevige enkelverstuiking. Dus ik verwacht dat hij er minstens vier tot zes weken uit ligt", aldus de Italiaan.

LEES OOK: Nóg meer blessurezorgen voor Farioli: Ajax-middenvelder kan niet verder, banneling valt in

Fitz-Jim is er tegen de Groningers ook nog niet bij, zo werd donderdag al duidelijk, maar werd vandaag wél voor het eerst opgeroepen voor Jong Oranje. Voor Farioli wordt het dus puzzelen zondag: "Er zijn nu drie spelers uitgeschakeld met enkelverstuikingen en twee met knieklachten. Allemaal contactblessures die moeilijk te voorkomen zijn", somt de Italiaan op. "Maar het is een mooie gelegenheid voor de andere spelers in de selectie om zich te laten zien", besluit Farioli positief..

Farioli with an update on injuries and a preview of the match against FC Groningen. #ajagro — AFC Ajax (@AFCAjax) October 4, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ziggo-kijkers ergeren zich dood tijdens Slavia Praag - Ajax: 'Haal die vent daar weg!'

De kijkers van Ziggo Sport melden zich tijdens de Europa League-wedstrijd tussen Slavia Praag en Ajax massaal op X om hun ongenoegen te uiten