FC Barcelona-aanwinst Szczesny doet opmerkelijke openbaring: ‘Doe het niet in het zicht van kinderen’

, die vorige week zijn keepershandschoenen van de wilgen haalde en een contract tekende bij FC Barcelona, geeft toe dat hij zo af en toe een sigaretje rookt. Verder heeft de Poolse doelman wel altijd voor de sport geleefd.

In gesprek met het Spaanse Mundo Deportivo geeft de nieuwe doelman van FC Barcelona wel aan dat hij niet voornemens in om zijn leefstijl aan te passen. Mede omdat het bij zijn persoonlijke leven hoort. “En het gaat niemand wat aan als ik rook”, is de Pool glashelder. “Het heeft geen invloed op mij, ik denk niet dat het mij beïnvloedt en wat ik doe op het voetbalveld is vervolgens twee keer zo hard werken.”

“En ik doe het niet in het zicht van kinderen, zodat het geen slechte invloed op hen heeft. Soms maakt iemand een foto van mij terwijl ik me verstop achter de bomen, waar ik ze niet kan zien. Dat is niet aan mij. Ik probeer het te verbergen en het niet aan mensen te laten zien”, vervolgt Szczesny.

Szczesny wil beoordeeld worden als keeper

Mensen moeten in ieder geval niet denken dat Szczesny zijn leefstijl zal veranderen. “Dan kunnen ze nog eens nadenken, want ik ben wie ik ben. Ik ben mijn hele leven zo geweest en dit soort dingen gaat niemand wat aan. Ik wil beoordeeld worden als keeper en niet omdat ik op zoek ben naar verhalen waar niemand echt om geeft”, besluit hij.

