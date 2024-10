Feyenoorder is ook na 47 duels 'onverklaarbaar' matig en wordt gelinkt aan Kuipvrees

houdt de gemoederen bezig rondom Feyenoord. De aanvaller uit Japan speelde afgelopen week tegen Girona en FC Twente zwakke wedstrijden, ondanks dat hij door de blessure van een basisplaats heeft bij de Rotterdammers. De analisten van ESPN uiten kritische noten.

Er was vorig seizoen al kritiek op Ueda, die geen al te overtuigende indruk maakte in de invalbeurten die hij kreeg in het shirt van Feyenoord. Dit seizoen krijgt de Japanse international meer kansen, aangezien Giménez voor langere tijd uit de roulatie is. Ook op deze momenten weet Ueda zijn kansen nog niet te grijpen. Zondag was de spits wel op fraaie wijze trefzeker tegen FC Twente, maar geconcludeerd kan worden dat Ueda tegen de Tukkers ondermaats presteerde. Tegen Girona was het nóg minder. De spits van Feyenoord miste een strafschop, maar hielp ook veel andere kansen van de ploeg van Brian Priske om zeep.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord deed dringend verzoek aan Joep Schreuder om clash te voorkomen

De voorhoede van Feyenoord stelt in vergelijking met de andere linies teleur, is de conclusie van ESPN-commentator Vincent Schildkamp in het programma Voetbalpraat: "Feyenoord moet natuurlijk veel frivoler en gevarieerder gaan aanvallen. Zullen we het woordje ‘Kuipvrees’ een keer laten vallen?", vraagt Schildkamp terwijl hij over Ueda begint. Het woord 'Kuipvrees' wordt regelmatig in de mond genomen als een speler, die het bij een andere werkgever erg goed deed, in De Kuip zwaar tegenvalt. "Dit is onverklaarbaar," zegt de commentator over hetgeen Ueda laat zien in het shirt van Feyenoord.

LEES OOK: Antoni Milambo is heel eerlijk en doet onthulling over toekomst bij Feyenoord

De Japanner kwam voor een miljoenenbedrag met hoge verwachtingen naar Rotterdam toe, want in de Belgische Jupiler Pro League maakte hij in één seizoen 23 treffers. Bij Feyenoord staat de teller na 47 wedstrijden - waarvan er veel bestaan uit invalbeurten - nog op zeven.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Wieffer baalt achteraf van keuze bij Feyenoord: 'Is mijn eigen fout geweest'

Mats Wieffer betreurt achteraf dat hij alles op alles heeft gezet om vorig seizoen de bekerfinale met Feyenoord te kunnen spelen.