Fikse tegenvaller voor Frankrijk: Deschamps doet geen beroep op Mbappé

Bondscoach Didier Deschamps doet tijdens de komende interlandperiode geen beroep op . De bondscoach van Frankrijk heeft besloten om de sterspeler niet op te roepen, zodat hij optimaal kan herstellen van zijn dijblessure.

Mbappé raakte op 24 september in de wedstrijd tegen Deportivo Alavés geblesseerd. De verwachting was dat hij minimaal drie weken uit de running zou zijn, maar kon woensdagavond in de Champions League-wedstrijd tegen het Franse LOSC Lille toch invallen. De sterspeler kon een 1-0 Nederland van De Koninklijke in Frankrijk echter niet voorkomen.

Ondanks zijn rentree bij Real Madrid zal Mbappé ontbreken in de ploeg van Deschamps. Frankrijk speelt de komende interlandperiode voor de Nations League wedstrijden tegen Israël (10 oktober) en België (14 oktober). Frankrijk is matig begonnen aan de Nations League. In de openingswedstrijd gingen de Fransen met 1-3 onderuit tegen Italië, het tweede duel tegen BelgiË werd gewonnen met 2-0.

Op de persconferentie verklaarde Deschamps de afwezigheid van Mbappé. “Ik heb met Kylian gesproken. Hij heeft een probleem dat niet te ernstig is. Toch ben ik hier niet om risico's te nemen. Dat verklaart mijn keuze om hem niet op te nemen in de selectie voor de Nations League in oktober", legt de bondscoach uit

Naast Mbappé ook geen Griezmann

Naast Mbappé zal ook Antoine Griezmann niet van de partij zijn bij het Franse nationale team. De aanvaller van Atlético Madrid, die maar liefst 137 wedstrijden speelde in het shirt van Les Blues, en daarin 44 keer trefzeker was, besloot onlangs te stoppen als international.

Het is niet dat Frankrijk nu niet genoeg opties heeft voorin. Op de definitieve selectie prijken onder meer de namen van Paris Saint-Germain-aanvallers Bradley Barcola, Ousmane Dembélé en Randal Kolo Muani. Daarnaast zijn Christopher Nkunku (Chelsea), Michael Olise (Bayern München) en Marcus Thuram (Internazionale) opgeroepen.

