‘Groot dilemma bij FC Barcelona: De Jong slikt mogelijk nieuwe tegenvaller’

Het is nog maar de vraag of zaterdagavond in de Clásico tussen Real Madrid en FC Barcelona aan de aftrap verschijnt. De Nederlander had normaal gesproken afgelopen zondag in de thuiswedstrijd tegen Sevilla zijn rentree in de basiself moeten maken, maar spierproblemen zaten hem dwars. De Jong begon ook woensdagavond tegen Bayern München op de bank en zag een uitstekende indruk maken. Trainer Hans-Dieter Flick heeft daardoor een ‘groot dilemma’ voor de kraker in Madrid.

Dat schrijft Sport althans. FC Barcelona kampte in de eerste maanden van dit seizoen met veel personele problemen, maar Flick zag de voorbije periode steeds meer spelers de ziekenboeg verlaten en heeft daardoor plots meer opties tot zijn beschikking. Vooral op het middenveld is het inmiddels dringen geblazen. Pedri is onomstreden, dat bewees hij woensdagavond in de kraker tegen Bayern München opnieuw. De Spanjaard was, ondanks de drie keer scorende Raphinha, misschien wel de beste speler op het veld. Maar zijn kompanen op het middenveld maakten eveneens veel indruk. De jonge Marc Casadó is een openbaring en Fermín blijft zich geweldig ontwikkelen.

Fermín stond dit seizoen eveneens al een aantal weken aan de kant, maar maakte afgelopen zondag tegen Sevilla als invaller zijn rentree binnen de lijnen. Flick gooide hem vervolgens een paar dagen later tegen Bayern München meteen voor de leeuwen. De aanvallende middenvelder betaalde het vertrouwen van zijn trainer terug met een assist. Fermín werd na een uur spelen gewisseld. De Jong kwam voor hem in de ploeg. De Nederlander kwam door een enkelblessure zeker vijf maanden niet in actie, maar is inmiddels al drie keer ingevallen bij FC Barcelona. Hij had in de thuiswedstrijd tegen Sevilla aan de aftrap moeten verschijnen, maar spierproblemen staken daar een stokje voor.

Maakt De Jong in uitgerekend de Clásico - de wedstrijd waarin hij in april zijn enkelblessure opliep - zijn rentree in de basiself? Volgens Sport is Flick er nog niet over uit hoe hij invulling moet geven aan zijn middenveld. Want naast Casadó, De Jong, Pedri en Fermín heeft de Duitser ook nog Gavi en Dani Olmo tot zijn beschikking. Eerstgenoemde is echter pas net terug van een zware knieblessure. Olmo kampte dit seizoen ook al met fysieke ongemakken, maar maakte tegen Bayern München weer minuten. “Met dit scenario is het nog maar de vraag of Flick weer voor Fermín als basisspeler zal kiezen of het liever rustig aan doet met hem en een speler als De Jong in zijn elftal brengt, die tegen Sevilla eigenlijk al had moeten beginnen”, zo leest het. “Spierproblemen hebben de plannen om Frenkie naar voren te halen vertraagd, maar na een half uur speeltijd tegen Bayern is een basisplaats niet uitgesloten.”

FC Barcelona kan geweldige zaken doen

FC Barcelona hoopt de goede resultaten na de interlandperiode een passend vervolg te geven. Na de 5-1 overwinning op Sevilla waren de Catalanen woensdag met 4-1 te sterk voor Bayern München. Dat belooft wat voor de Clásico tegen Real. De aartsrivaal uit Madrid won dinsdag nog met 5-2 van Borussia Dortmund. FC Barcelona gaat momenteel aan de leiding in Spanje, maar de voorsprong op de regerend landskampioen is slechts drie punten. De ontmoeting begint zaterdag om 21.00 uur.

