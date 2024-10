Kraay junior verbijsterd over gang van zaken bij PSV: ‘Totaal de omgekeerde wereld’

Hans Kraay junior vindt het belachelijk dat ‘op het matje’ moet komen bij PSV. De middenvelder van de Eindhovenaren weersprak in gesprek met De Telegraaf de geluiden vanuit PSV over vermoeidheid, maar vertelde dat hij last heeft van een knieblessure. Dat is dan ook de reden dat Schouten zich heeft afgemeld bij bondscoach Ronald Koeman.

Schouten gaf te kennen dat de pijn in zijn knie zo ondraaglijk werd dat hij gewoon niet meer kon spelen. Daardoor heeft hij het duel met Sparta Rotterdam en dus de interlands van Oranje in de Nations League over moeten slaan. Trainer Peter Bosz zei juist dat Schouten zich afmeldde vanwege algehele vermoeidheid.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Koeman reageert veelzeggend op Oranje-afmelding: ‘Vind je dat wel een goede reden?’

“Ik vind het heel vreemd”, aldus Kraay junior in de voorbeschouwing bij ESPN. “Ik snap wel dat er een privacywet is, maar ik snap het ook niet. Ik vind dat je het aan je supporters verplicht bent om die op de hoogte te stellen wat je sterspelers mankeren. Daar is toch niks mis mee?”, vervolgt de analist.

“Bij PSV zijn ze meestal niet zo geheimzinnig. Marcel Brands en Earnest Stewart zijn niet van het: nou, op afstand blijven jongens. Die zijn een open boek. Dus waarom zeg je niet gelijk dat hij last van zijn knie heeft en dat je erop terugkomt als je meer informatie hebt”, heeft Kraay junior een voorstel voor de landskampioen.

LEES OOK: Erik ten Hag krijgt Nederlander die te goed is voor de Eredivisie getipt in Manchester

Schouten 'op het matje' bij PSV

“Wij dachten dat hij half naar de gallemiezen was. Heel apart. Ik hoop niet dat ik het verkeerd gelezen heb, maar ik heb wel vandaag gelezen dat hij op het matje moet komen”, doelt Kraay junior op het bericht van de NOS, waarin PSV zou hebben gezegd om tafel te willen met Schouten. Jan Joost van Gangelen haakt daar op in. “Dat hebben wij gecheckt bij PSV, dat is niet waar zeggen ze. Hoe de vork dan wel in de steel zit? Daar willen ze inhoudelijk niet op ingaan.”

“Het lijkt mij wel echt totaal de omgekeerde wereld als iemand de waarheid vertelt, dat je eventjes op het matje moet komen om de volgende keer niet de waarheid moet vertellen”, reageert Kraay junior daarop. “Ze zien hem toch ook het ziekenhuis inlopen om even onder de MRI te liggen? Een voetballer zal wel geen MRI in zijn achtertuin hebben staan”, besluit Kraay junior.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Kenneth Perez hoort achter de schermen geen positieve geluiden over Tygo Land

Kenneth Perez weet waarom Tygo Land niet in aanmerking komt voor een basisplaats bij PSV.