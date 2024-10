Koeman moet tegen Duitsland nóg een wijziging doorvoeren: 'Zijn wissel was terecht'

Henk Spaan hoopt dat Ronald Koeman maandagavond in de uitwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Duitsland meerdere wijzigingen doorvoert in zijn opstelling. De bondscoach moet door de schorsing van Virgil van Dijk puzzelen in zijn defensie, maar als het aan Spaan ligt dan kiest de keuzeheer ook voorin voor minstens één andere naam. De columnist hoopt dat in München aan de aftrap mag verschijnen.

De invulling van de spitspositie in Oranje is voer voor discussie. Koeman wees Memphis Depay tijdens het afgelopen Europees Kampioenschap in Duitsland aan als eerste spits en de voetballer van inmiddels het Braziliaanse Corinthians mocht ondanks zijn teleurstellende optredens het hele toernooi blijven staan. Memphis meldde zich na het EK niet meer bij het Nederlands elftal, waardoor Joshua Zirkzee en Brobbey de kans krijgen. Beiden maakten tijdens de interlandperiode in september een goede indruk: Zirkzee tegen Bosnië en Herzegovina, Brobbey een paar dagen later tegen Duitsland.

Met de nieuwe clash tegen Duitsland op het programma is het opnieuw de vraag wie Koeman moet én gaat opstellen. Zirkzee verscheen afgelopen vrijdag op bezoek in Hongarije aan de aftrap, maar kon niet imponeren. “Na de eerste anderhalve minuut de bal te hebben rondgespeeld zonder dat er een hoekige Hongaar aan te pas kon komen, bezorgde het Nederlands elftal Zirkzee de bal. Hij verloor hem meteen”, zo schrijft Spaan in zijn rubriek Spaan geeft punten op de website van Het Parool. Volgens Spaan zou dat moment de wedstrijd van Zirkzee bepalen. “Dat kleurde zijn wedstrijd en ook Reijnders raakte de bal vaker kwijt dan hij hem behield en Quinten Timber moest duidelijk wennen aan dit niveau, maar Zirkzee kon heel weinig uitrichten tegen de zwaar tekortschietende landgenoten van Sándor Kochs, Puskas en Zoltán Czibor”, volgens Spaan de ‘elite’ van het Hongaarse voetbal.

Zirkzee kwam vervolgens nog maar weinig in het spel voor. Spaan zag de centrumspits van Manchester United slechts één keer zijn klasse tonen. “Er was één moment dat er een Wilkesdribbel van Zirkzees voeten sprong, maar ook dat staaltje van hogeschoolkunst eindigde in het kwijtraken van de bal. Dan heb je weinig aan je hogeschoolfratsen”, zo leest het. Koeman liet Zirkzee desondanks lang staan en haalde hem pas in het laatste deel van de tweede helft naar de kant. Brobbey kwam voor hem in de plaats en als het aan Spaan ligt, dan verschijnt de Ajax-spits maandagavond in en tegen Duitsland aan de aftrap. “Zirkzee zijn wissel was terecht en hopelijk behoudt Brobbey maandag zijn plaats. Het neemt niet weg dat Zirkzee zichtbaar druipt van het talent”, zo leest het.

