'Wout Weghorst wordt bij Ajax anders behandeld dan Brian Brobbey'

Mike Verweij denkt dat zich donderdagavond heeft zitten opvreten op de Ajax-bank tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Qarabag FK. De Ajax-watcher van De Telegraaf stelt dat Brobbey in de slotfase graag had willen invallen. In de ogen van Verweij krijgt Brobbey dan ook een andere behandeling dan Wout Weghorst bij Ajax.

“Zonder er een waardeoordeel aan te hangen, maar we moeten toch wel concluderen dat Wout Weghorst anders behandeld wordt dan Brian Brobbey”, steekt Verweij van wal in Kick-off. “Brobbey geeft laatst een assist en wordt er na 55 minuten afgehaald omdat hij niet gescoord heeft. Gisteren was natuurlijk hét moment voor Brobbey om het laatste half uur ook een keer de Wout Weghorst-kans te krijgen en twee of drie keer te scoren”, beseft hij.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Mario van der Ende komt met heel ander geluid over ‘goedkope’ strafschop Ajax

“Want op een gegeven moment stonden die Azerbeidzjanen met negen man. Dus ja, dat had gekund. Hij heeft lekker zeven uur heen gevlogen en zeven uur teruggevlogen en heeft geen minuut gespeeld. Ik vind dat gek. Hang ik er toch een waardeoordeel aan. Het is anders dan bij Weghorst”, vervolgt Verweij.

“Weghorst staat natuurlijk bekend als supersub. Daarvoor hebben ze hem ook gehaald bij Ajax”, reageert Valentijn Driessen. “Nu laat hij hem in Bakoe 85 minuten staan”, stelt Verweij, waarna Driessen aangeeft dat Weghorst tegen Qarabag FK wel een assist gaf en ook wist te scoren. “Uiteindelijk scoorde hij”, countert Verweij. Volgens Driessen viel het doelpunt van Weghorst, uit een strafschop, vrij snel. Deze treffer werd echter gemaakt in de 74ste minuut.

LEES OOK: 'Ik had me Weghorst óók herinnerd als hij het niet zo ver had geschopt'

Verweij denkt dat Brobbey donderdagavond niet blij is geweest met trainer Francesco Fariolli. “Ik kan me voorstellen dat Brobbey zich heeft zitten opvreten op de bank. Omdat je dan toch ziet van: hé, ik wil dat laatste half uur ook wel een keer gebruikmaken van alle ruimte die er altijd in de laatste fase van de wedstrijd is”, aldus de Ajax-watcher.

Brobbey moet naar zichzelf kijken.

Driessen vindt dat Brobbey vooral in de spiegel moet kijken. “Maar die kansen tegen Heracles, die maak je toch als je niet in het laatste half uur invalt? Dat moet hij toch echt bij zichzelf zoeken en niet bij anderen. Hij reist nu terug, heeft dan een zware reis en dan moet hij tegen Willem II voetballen en dan woensdag in De Kuip. Dat zal wel meegeteld hebben”, countert hij.

Wel verwacht de chef voetbal van De Telegraaf in de basis tegen Willem II en Feyenoord. “Dat heeft hij (Farioli, red.) natuurlijk aangegeven. Dat hij vertrouwen houdt in hem. Ik zou op dit moment ook niet wisselen met de wedstrijd tegen Willem II en Feyenoord voor de boeg. Want tegen Feyenoord zou ik gewoon met Brobbey spelen.”

LEES OOK: Hans Kraay junior: 'Mag ik nog één ding over Feyenoord zeggen? Had Ajax hem maar!'

Driessen denkt dat Brobbey de problemen momenteel over zichzelf afroept door niet te scoren. Verweij vindt dat je het om moet draaien. “Je weet dat een spits vertrouwen nodig heeft en dit was een wedstrijd waarin je vertrouwen op kunt doen. Ik kan mij voorstellen dat hij dat laatste gewoon heel graag had gespeeld. Ik denk dat Jules de Corte er ook twee had gescoord”, besluit Verweij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-fans klagen massaal over dezelfde speler tegen Qarabag

Supporters van Ajax zagen een speler flink tegenvallen in het duel met Qarabag.