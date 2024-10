Johan Derksen laat VI-studio lachen met opmerking over Weghorst en Henderson

Ajax moet het donderdagavond, in de Europese wedstrijd tegen Slavia Praag, stellen zonder onder meer en . Johan Derksen maakt in de uitzending van Vandaag Inside een opmerking over het geblesseerde duo, waarna het publiek begon te lachen.

“Ajax speelt morgen tegen Slavia Praag. Weghorst is geblesseerd, Henderson is geblesseerd...”, begint Wilfred Genee, die onderbroken wordt door Johan Derksen: “De twee besten die ze hebben.” Een aantal toeschouwers in de studio beginnen vervolgens te lachen. “Bertrand Traoré en Kian Fitz-Jim ook niet…”, vervolgt Genee.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Ajax mist Henderson, Weghorst, Traoré, Fitz-Jim, Berghuis én Klaassen: kiest Farioli voor deze opstelling?

“Zijn ze al weg?”, lacht René van der Gijp, die daarna zijn verwachtingen over het Europa League-duel uitspreekt. “Slavia Praag, ik heb geen idee, joh. Dat moet toch kunnen? Gelijkspel ook goed, joh”, reageert Van der Gijp nuchter.

Ajax moet het in de tweede wedstrijd van de competitiefase van de Europa League dus stellen zonder Weghorst, Henderson, Traoré en Fitz-Jim, terwijl Jorthy Mokio ook niet van de partij is wegens blessureleed. De nummer vijf van de Eredivisie speelt donderdagavond om 18.45 uur af in de Eden Arena.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Farioli ergerde zich groen en geel en heeft hem uit de Ajax-kleedkamer laten verwijderen'

Francesco Farioli denkt als trainer van Ajax aan de allerkleinste details.