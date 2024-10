'Koeman kan veel roepen, maar er gaat niks veranderen'

Marciano Vink denkt niet dat er de komende tijd veel gaat veranderen wat het aantal voetbalwedstrijden betreft. Volgens de analist van ESPN heerst het geld nu eenmaal in de voetballerij en zullen clubs en bonden altijd achter meer financiële middelen aanhobbelen.

Bij het programma Voetbalpraat vat Vink de oorzaak van het probleem samen. "Ik denk dat het een enorme wedloop is tussen de FIFA en de UEFA. De UEFA is natuurlijk een van de rijkste bonden, die hebben alle grote toernooien: de Champions League, de Conference League er nu weer bij. Er wordt zoveel geld verdiend door de UEFA, iets wat altijd een doorn in het oog is geweest van de FIFA. Die hebben eens in de vier jaar het WK: er komt natuurlijk niet zo heel veel geld binnen. En ze houden enorm van geld. Er moest iets verzonnen worden, zodat er nog meer geld gegenereerd kon worden. Dat is het WK voor clubteams geworden, nu met 32 teams."

Artikel gaat verder onder video

Meerdere spelers en trainers gaven de laatste tijd aan dat de voetbalkalender te druk wordt, waaronder Ballon d'Or-genomineerde Rodri, international Jurriën Timber en bondscoach Ronald Koeman. Toch denkt Vink dat dat niks gaat opleveren. "Zodra het geld spreekt, weet je ook dat het allemaal heel lastig gaat worden. De spelers kunnen heel veel winnen, Rodri kan het roepen, Koeman kan het heel goed aangeven, maar er gaat weinig gebeuren. Ik denk niet dat we richting een kantelpunt gaan. Op het moment dat er veel geld te verdienen valt voor clubs, die ook veel grote uitgaves hebben, zal het toch allemaal met passen en meten wel doorgaan."

Volgens Sinclair Bisschop moet Koeman ook kijken naar de duels die hij met Oranje afwerkt. "Ik miste bij Koeman wel het verhaal dat we tegenwoordig wel erg veel interlands spelen. De competitie is nog niet begonnen en we spelen gelijk in september al een interland. We gaan nu binnen een maand twee keer tegen Duitsland spelen, veredelde oefenwedstrijden. We spelen dadelijk in november weer. Ik miste toch ook wel dat ook daarnaar gekeken moet worden."

