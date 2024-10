Bacuna heeft spijt van schokkend interview, waarin hij ploeggenoot pijnlijk vernederde

(33) heeft spijt van zijn eerdere uitspraken over teamgenoot (19). De ervaren rechtsback van FC Groningen haalde Blokzijl, na de verloren derby tegen sc Heerenveen (2-1), opvallend hard door het slijk en geeft toe dat hij dit beter binnenskamers had kunnen doen.

Groningen verloor tegen Heerenveen voor het eerst in het nieuwe seizoen, waarna Bacuna zijn emoties maar nauwelijks de baas was. Blokzijl zag er niet best uit bij de 2-1 en kreeg na afloop van de wedstrijd de volle laag van Bacuna, live voor de camera’s van ESPN. “Als je kijkt naar de tweede goal die we tegen krijgen, dan staat onze centrale verdediger… Ja, ik weet niet wat hij aan het doen is, maar de spits van Heerenveen mag de bal daar nooit zo aannemen in de zestien. Peersman gaat er vol voor, hij wil de bal winnen. En ik denk dat Thijmen heel goed in de spiegel moet kijken. Daar mag je gewoon het duel niet verliezen”, sprak de aanvoerder van De Trots van het Noorden.

Bacuna besefte zich al snel dat hij over de streep was gegaan, zo geeft hij aan in een interview van Voetbal International. “Ik zat direct na die wedstrijd nog in de emotie, maar ik had dat niet moeten zeggen”, sprak de aanvoerder afgelopen zondag na de nederlaag tegen Go Ahead Eagles (0-1).

“Thijmen en ik hebben erover gesproken en het is meteen opgelost. Als aanvoerder stap je in de kleedkamer gewoon naar zo iemand toe, dat moet je niet voor een camera zeggen. Dat is nu klaar. Thijmen is gewoon een superverdediger, ik vond hem tegen Go Ahead goed spelen en vorige week ook al. Maar wat ik zeg: ik zat een beetje te veel in de emotie”, sluit Bacuna af.

