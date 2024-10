Opstelling Ajax: Farioli wijzigt voorhoede op twee plekken

Ajax-trainer Francesco Farioli heeft zijn opstelling voor het uitduel met Qarabag FK in de Europa League bekendgemaakt. Na twee sterke invalbeurten mag het ditmaal vanaf de aftrap laten zien. De ontmoeting tussen de ploeg uit Azerbeidzjan en Ajax begint donderdagavond om 18.45 uur.

Ajax wist in de eerste wedstrijd in de competitiefase van de Europa League in eigen huis overtuigend te winnen van Besiktas (4-0). In het tweede duel verliep alles een stuk minder voorspoedig voor de Amsterdammers en kwamen ze op bezoek bij Slavia Praag niet verder dan 1-1. In de Eredivisie werd vervolgens twee keer, met moeite, gewonnen. In de thuiswedstrijd tegen FC Groningen won Ajax na twee treffers in blessuretijd met 3-1, terwijl Heracles in Almelo met 3-4 werd verslagen.

In de ontmoeting met Qarabag zal Farioli het moeten stellen zonder Youri Baas. De verdediger pakte in Praag twee gele kaarten en is zodoende geschorst voor het derde duel in de Europa League. In Azerbeidzjan wordt hij vervangen door Daniele Rugani. Daarnaast zal ook Weghorst, na drie doelpunten in zijn laatste twee invalbeurten, zijn opwachting mogen maken aan de aftrap. Verder vervangt Christian Rasmussen Bertrand Traoré, terwijl Kian Fitz-Jim speelt op de plek van Davy Klaassen, die niet speelgerechtigd is.

Opstelling Ajax

Pasveer; Rensch, Rugani, Sutalo, Hato; Henderson, Taylor, Fitz-Jim; Rasmussen, Weghorst, Godts.

