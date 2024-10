Nederlands getint Indonesië begaat pijnlijke misstap in strijd om historisch WK-ticket

Het Nederlands getinte Indonesië heeft dinsdagmiddag een nederlaag geleden tegen China in de derde ronde van de WK-kwalificatiereeks in Azië. Indonesië had lange tijd een overwicht, maar mede door een doelpunt van voormalig Vitesse- en ADO Den Haag-speler trokken de Chinezen in Qingdao aan het langste eind.

Afgelopen donderdag leek Indonesië op een overwinning af te stevenen in het uitduel bij Bahrein. Door treffers van Ragnar Oratmangoen (FCV Dender) en Rafael Struick (Brisbane Roar) leidde de ploeg tot diep in blessuretijd met 1-2, maar door een tegentreffer in de negende (!) minuut van de blessuretijd werd het toch een puntendeling voor de ploeg van de Zuid-Koreaanse bondscoach Tae-yong Shin.

LEES OOK: Kevin Diks maakt opvallende move en wordt plotseling international

Dinsdag trad Indonesië in China opnieuw aan met een elftal vol bekende namen. Zo waren er basisplaatsen voor doelman Maarten Paes (FC Dallas, onder meer ex-FC Utrecht), Mees Hilgers (FC Twente), Calvin Verdonk (NEC), Ivar Jenner (Jong FC Utrecht) en Nathan Tjoe-A-On (Swansea City, ex-Heerenveen en -Excelsior). China kwam na twintig minuten spelen echter aan de leiding via spits Behram Abduweli. Vlak voor rust ontsnapte Zhang Yunin, die van 2015 tot 2017 onder contract stond bij Vitesse en later op huurbasis een halfjaar voor ADO speelde, aan de buitenspelval en passeerde hij Paes voor de tweede keer: 2-0.

Haye brengt spanning vlak voor tijd terug

Na rust mocht ook Thom Haye (Almere City FC) zijn opwachting maken aan Indonesische zijde. De middenvelder tekende vlak voor tijd na een inworp nog wel voor de aansluitingstreffer, maar tot een gelijkmaker zou het niet meer komen, waardoor Indonesië na drie gelijke spelen op rij de eerste nederlaag in de derde kwalificatieronde moest slikken, uitgerekend tegen China - dat tot dinsdag nog puntloos onderaan stond. Beide landen hebben nu drie punten; maar door het betere doelsaldo zijn de Indonesiërs nog wel vijfde en de Chinezen nog immer zesde en laatste. Het gat naar koploper Japan bedraagt inmiddels zeven punten, maar nummer twee Australië is met twee punten voorsprong nog wél binnen handbereik.

Indonesië kan WK 2026 via verschillende routes bereiken

Tijdens de volgende interlandperiode, medio november, speelt Indonesië thuiswedstrijden tegen Japan (15 november) en Saudi-Arabië (19 november). De nummers één en twee van elk van de drie groepen van zes dwingen rechtstreekse kwalificatie af voor het WK, dat in 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico wordt gehouden. De zes nummers drie en vier plaatsen zich voor een vierde kwalificatieronde, waarin twee groepen van drie landen worden geformeerd. De twee groepswinnaars mogen zich óók opmaken voor het WK, de nummers twee gaan in een onderling tweeluik (de vijfde kwalificatieronde dus) strijden om het negende en laatste Aziatische startbewijs.

Mocht het Indonesië lukken door te dringen tot de eindronde, dan is dat niet minder dan een historische prestatie. Alleen in 1938, toen nog als Nederlands-Indië, was het Aziatische land present op een WK. Op het toernooi, dat in Frankrijk werd gehouden, was de eerste ronde ook direct het eindstation. Hongarije versloeg de Indonesiërs daarin met liefst 6-0.

