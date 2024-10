Perez heeft geen goed woord over voor PSV: 'Dit vind ik héél zwak'

Kenneth Perez toont zich in Voetbalpraat op ESPN zeer kritisch op PSV. De Eindhovenaren kondigden deze week aan in beroep te gaan tegen de schorsing die trainer Peter Bosz kreeg opgelegd na zijn kritische uitspraken over scheidsrechter Danny Makkelie. "Heel zwak", oordeelt Perez.

Bosz liet zich in de laatste wedstrijd voor de interlandbreak, thuis tegen Sparta Rotterdam (2-1), niet van zijn beste kant zien. De trainer reageerde woedend op het uitblijven van een penalty voor PSV na contact tussen Johan Bakayoko en Metinho. Vervolgens toonde Makkelie hem de gele kaart. Na afloop werd Bosz gevraagd naar het incident. “Ik ben altijd wel boos op Makkelie. Dat ligt dus misschien meer aan mij. Ik vind het helemaal niks”, zei de trainer van de koploper. Bosz kreeg veel kritiek op de uitspraak.

Dinsdag werd duidelijk dat de aanklager betaald voetbal van de KNVB een schorsing van één wedstrijd heeft voorgesteld voor Bosz. Dat zou betekenen dat de oefenmeester komende zaterdag ontbreekt als PSV om 18.45 uur in Alkmaar aantreedt tegen AZ. Hoewel algemeen directeur Marcel Brands van de Eindhovenaren de uitlatingen van Bosz veroordeelde en aankondigde met zijn trainer in gesprek te gaan, besloot PSV tegen de schorsing in beroep te gaan, tot ergernis van Perez.

"Ik begrijp de woorden van Brands niet. Dat is niets waard als je in beroep gaat tegen die schorsing. Dan zijn je woorden alleen maar voor de bühne", oordeelt de Deen, die in 2007 een halfjaar onder contract stond bij de Eindhovenaren. "Ik vind het heel zwak", vervolgt Perez. "Als je na de wedstrijd zegt dat we het zo niet moeten doen, dan vind ik dat je het moet accepteren." Kees Kwakman geeft zijn tafelgenoot gelijk: "Ja, dat is dan vervelend want het is AZ-uit". Presentator Wouter Bouwman stipt aan dat donderdag de beroepszaak dient, waardoor ruim voor de wedstrijd duidelijk zal zijn of Bosz op de bank, of toch op de tribune plaats zal moeten nemen.

