PSG - PSV is een paar minuten bezig, maar Peter Bosz zorgt al meteen voor een verrassing

Niet , maar speelt dinsdagavond in de uitwedstrijd van PSV tegen Paris Saint-Germain in de Champions League in de ‘ -rol’. Schouten liep afgelopen zaterdag op bezoek bij AZ een blessure op en moet het treffen met de Franse kampioen daardoor aan zich voorbij laten gaan. Bosz leek in eerste instantie Saibari te hebben aangewezen als meest controlerende middenvelder, maar in de openingsfase blijkt Tillman die rol toegewezen te hebben gekregen.

PSV boekte afgelopen zaterdag in Alkmaar de negende overwinning op rij in de Eredivisie, maar heel veel blijdschap was er na afloop zeker niet. Niet alleen omdat de Eindhovenaren in de tweede helft erg matig voor de dag kwamen, maar ook omdat Bosz in de persoon van Schouten opnieuw een belangrijke spelen had zien uitvallen met een blessure. De trainer kan al een paar weken geen beroep doen op Joey Veerman en moest dus voor de trip naar Parijs dus ook een streep zetten door de naam van Schouten.

Bosz heeft ondanks de afwezigheid van Schouten en Veerman gekozen voor een aanvallend ingesteld middenveld, bestaande uit Guus Til, Tillman en Saibari. Voorafgaand aan de aftrap in het Parc des Princes hield men er rekening mee dat Saibari de meest controlerende middenvelder zou zijn, maar in de openingsfase blijkt Tillman in de rol van Schouten te spelen. “Niet Saibari zoals eerder aangenomen maar Tillman vervult meer de Schouten-rol. Hoewel Saibari ook wat teruggetrokkener speelt”, zo zag ook Jeroen Kapteijns van De Telegraaf.

De keuze voor Tillman in de ‘Schouten-rol’ is opvallend te noemen. De Amerikaanse internationaal is van nature een aanvallende middenvelder, maar heeft bij PSV zijn wedstrijden dit seizoen vooral als verkapte linksbuiten gespeeld. Dat had voornamelijk te maken met de fysieke gesteldheid van Noa Lang. De aanvaller worstelde na een door blessureleed 'teleurstellend' seizoen ook in de eerste weken van de nieuwe jaargang met zijn fitheid, maar verscheen in Parijs voor de tweede wedstrijd op rij aan de aftrap.

