PSV moet nog even wachten op drietal, maar mogelijk cruciaal duel op 27 november is haalbaar

De rentree van bij PSV laat mogelijk nog een paar weken op zich wachten. Veerman staat inmiddels al bijna een maand aan de kant met een liesblessure en lijkt pas ná de interlandperiode in november terug te kunnen keren binnen de lijnen. Dat geldt ook voor en . Peter Bosz zal het voorlopig dus nog zonder dit drietal moeten doen, maar lijkt hen wel terug te hebben voor de belangrijke Champions League-wedstrijd tegen Shakthar Donetsk op 27 november.

De competitiefase van de Champions League is inmiddels drie speelronden onderweg en PSV wacht nog op de eerste driepunter. Kijk je naar de tegenstanders in de eerste drie wedstrijden, dan is dat natuurlijk geen schande. De Eindhovenaren verloren weliswaar kansloos van Juventus, maar pakten tegen zowel Sporting Portugal als Paris Saint-Germain een (dik) verdiend punt. In de komende duels in het miljardenbal lijkt er meer mogelijk. PSV neemt het op 5 november op tegen Girona, dat onlangs nog zijn meerdere moest erkennen in Feyenoord. Drie weken later komt Shakthar Donetsk naar het Philips Stadion.

Artikel gaat verder onder video

En de verwachting is dat Bosz in de thuiswedstrijd tegen de topclub uit Oekraïne weer een beroep kan doen op Veerman, Lozano én Schouten. PSV-watcher Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad deelt dinsdagmorgen een update vanuit de ziekenboeg en het drietal lijkt zich na de interlandperiode weer aan te kunnen sluiten bij de groep. “Veerman was maandag weer even buiten en trainde op het veld. Wel individueel, omdat hij door zijn liesprobleem nog niet bij de groep mag aansluiten of volle bak kan trainen. Hirving Lozano liet zich twee weken geleden ook al op het veld zien, maar heeft de stap naar de groepssessies nog niet kunnen maken. Beiden lijken dan ook pas na de komende interlandperiode in te kunnen stromen bij PSV, dus op zijn vroegst op 23 november”, zo leest het. PSV speelt op die dag tegen FC Groningen.

LEES OOK: Hans Kraay junior zegt Noa Lang keihard de waarheid: ‘Kun je verdomme niet een keer…’

Hoe is het met Schouten?

Schouten liet zich maandag nog niet zien op het trainingsveld. De sterkhouder van het afgelopen seizoen raakte ruim een week geleden op bezoek bij AZ geblesseerd en staat daardoor nog wel even aan de kant. “Ook hij keert normaal gesproken pas op of na 23 november terug bij PSV, nu hij last heeft van een spierblessure”, zo schrijft Elfrink. Schouten was in het afgelopen seizoen én in de eerste maanden van de huidige jaargang niet uit de Eindhovense basiself weg te denken. Men vroeg zich af of PSV zich zonder de Oranje-international wel staande zou kunnen houden tegen PSG. “Voor PSV leek dat een sportief drama, maar de club heeft met Malik Tillman inmiddels een vervanger voor zijn positie gevonden, die de afgelopen week een prima indruk maakte”, zo stelt Elfrink terecht.

LEES OOK: Ron Jans noemt opvallende speler: ‘Ik zou echt heel graag met hem willen werken’

Nog meer blessuregevallen bij PSV

Naast Veerman, Lozano en Schouten trainden ook Ivan Perisic, Adamo Nagalo en Sergiño Dest maandag niet mee met de groep. Volgens Elfrink was er met Perisic ‘weinig aan de hand’. De Kroaat was niet voldoende hersteld van het duel met PEC Zwolle (6-0 winst) en trainde om die reden een dagje binnen. Nagalo beleeft vooralsnog weinig plezier aan zijn transfer naar PSV. “Hij viel twee weken achter elkaar uit bij Jong PSV en de club hoopt dat de derde poging om negentig minuten te maken op termijn wel raak is”, zo leest het. Nagalo heeft schouderklachten en ondergaat woensdag een MRI-scan. Dest staat al maanden aan de kant met een zware knieblessure. Een rentree in februari of maart ‘lijkt een realistische prognose’.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Maarten Wijffels onthult: 'Peter Bosz houdt het voor zich, maar ergert zich aan Boscagli'

Peter Bosz ergerde zich tijdens AZ - PSV aan Olivier Boscagli, zo beweert journalist Maarten Wijffels.