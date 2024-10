PSV wil doorgebroken talent uit handen houden van andere clubs en start onderhandelingen

PSV heeft de onderhandelingen met linksback Matteo Dams over een nieuw contract opgestart. Dat meldt Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. De twintigjarige Belg beschikt in Eindhoven over een aflopend contract, dat de landskampioen dolgraag wil verlengen.

Dams kent een droomseizoen bij PSV en werd eind vorige maand al overgeheveld naar de hoofdmacht van de Eindhovenaren. De Belgische linksachter begon aanvankelijk bij Jong PSV en was vierde keus, maar door blessures van Mauro Júnior, Sergiño Dest en Fredrik Oppegard kwam trainer Peter Bosz plotseling bij Dams uit.

De verdediger liet zelf recentelijk al weten open te staan voor een langer verblijf bij PSV. Hij wil zijn ontwikkeling dolgraag voortzetten bij de landskampioen. Zijn goede prestaties zijn ook bij andere clubs niet onopgemerkt gebleven. Zo houden diverse scouts en managers de situatie van Dams in de gaten. Volgens het ED wordt er dan ook ‘druk geïnformeerd’ naar de verdediger die in Eindhoven nog een bescheiden contract heeft.

Dams speelde dit seizoen vooralsnog dertien wedstrijden in de hoofdmacht van PSV. De thuiswedstrijd tegen Sparta kende echter geen goed einde voor de jongeling. Hij ontving in dat duel de rode kaart van scheidsrechter Danny Makkelie. In de 49ste minuut trok de Belg Camiel Neghli van Sparta onderuit en ontnam hem daarmee een scoringkans, zo oordeelde de arbiter. Daardoor is de back, die ook als centrale verdediger uit de voeten kan, voor één wedstrijd geschorst.

