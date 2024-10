Hattrick heroes en 'de beste middenvelder ter wereld': zes potentiële uitblinkers bij Real - FC Barcelona

Voor veel voetballiefhebbers wereldwijd is de Clásico tussen Real Madrid en FC Barcelona dé wedstrijd van het jaar. Goed nieuws: zaterdagavond staat de eerste editie van dit seizoen op het programma. Na de klinkende zeges van Real Madrid en FC Barcelona op respectievelijk Borussia Dortmund (5-2) en Bayern München (4-1) belooft het opnieuw een spektakelstuk te gaan worden. FCUpdate bespreekt zes potentiële uitblinkers.

Vinícius Júnior

Maandag 28 oktober wordt de Ballon d’Or uitgereikt aan de beste speler van het afgelopen seizoen. Spannend belooft het echter niet te worden. De winnaar lekte een paar weken geleden namelijk al uit, al was dat waarschijnlijk niet eens nodig geweest om de gelukkige aan te wijzen. Met 24 treffers en elf assists in 39 wedstrijden in alle competities had Vinícius Júnior een enorm aandeel in het succes van Real Madrid, dat de landstitel veroverde én de Champions League won. Vinícius trekt die lijn vrolijk door. Dit seizoen staat de teller alweer op acht doelpunten en zeven assists. De Braziliaan maakte er dinsdagavond in de thuiswedstrijd tegen Borussia Dortmund nog drie. FC Barcelona is dus gewaarschuwd. Dat waren de Catalanen sowieso al, want Vinícius trof al zeven keer doel tegen de aartsrivaal.

Raphinha

Brazilië gold voorafgaand aan het Wereldkampioenschap van 2022 in Qatar misschien wel als de gedoodverfde titelkandidaat. De uitschakeling in de kwartfinales tegen Kroatië kwam dan ook hard aan. De Goddelijke Kanaries hebben in 2026 wat recht te zetten. De potentiële sterkhouders draaien in ieder geval alvast warm. Want naast Vinícius is ook Raphinha bezig aan een geweldig seizoen. Hij werd afgelopen zomer nog in verband gebracht met een vertrek uit Barcelona, maar Hans-Dieter Flick kan inmiddels niet meer zonder hem. Na dertien wedstrijden staat de teller op negen goals en acht assists, drie maakte hij er van de week tegen Bayern München. Over Nico Williams gaat het dan ook niet meer in Catalonië.

Kylian Mbappé

Hij heeft de hoge verwachtingen weliswaar nog niet waar kunnen maken, maar zijn naam mag natuurlijk niet ontbreken. Het was bij de start van dit seizoen niet de vraag óf Kylian Mbappé aan de lopende band zou gaan scoren, maar hoevéél hij er zou gaan maken. De Fransman deed vooralsnog acht keer het net trillen, driemaal vanaf de stip. Mbappé heeft het nog niet echt op zijn heupen, maar daar zou tegen FC Barcelona zomaar verandering in kunnen komen. De Catalanen komen naar Madrid om te voetballen en zullen in de omschakeling de nodige ruimte weggeven. Daar weet Mbappé alles van. In vier wedstrijden tegen FC Barcelona maakte hij er liefst zes, waarvan drie in de heenwedstrijd in de achtste finales van de Champions League in 2021. Wordt dit dan het moment dat Mbappé gaat laten zien waarom Real Madrid hem er zó graag bij wilde hebben?

Robert Lewandowski

Het is ongelooflijk wat er zaterdagavond aan aanvalsgeweld op het veld zal staan. Real Madrid heeft ook nog Jude Bellingham, bij FC Barcelona zweeft Lamine Yamal nog op de rechterflank. Maar omdat er ook nog een heel sterk middenrif staat, kiezen we in de persoon van Robert Lewandowski voor nog één aanvaller. De Pool blies in augustus 36 kaarsjes uit, maar de sleet zit er nog (lang) niet op. Integendeel zelfs. Waar Lewandowski in het afgelopen seizoen tot 26 doelpunten kwam, was hij in de huidige jaargang al vijftien keer trefzeker. De goalgetter is sinds de komst van Flick - beiden kenden elkaar al van hun gezamenlijke periode bij Bayern München - weer ouderwets goed op dreef. Nu moet het ook nog een keer tegen Real Madrid gebeuren, want namens FC Barcelona was het nog niet raak tegen de Koninklijke.

Federico Valverde

Door al die individuele kwaliteiten voorin zou je haast vergeten dat Real Madrid ook een ijzersterk middenveld heeft rondlopen. Zelfs na het vertrek van Toni Kroos druipt de klasse er vanaf. Eén van de middenvelders die inmiddels al een paar jaar vrijwel wekelijks een hoog niveau haalt, is Federico Valverde. Het ‘loopwonder’ uit Uruguay is zowel defensief als offensief van grote waarde voor zijn ploeg. Van alle spelers van Real Madrid completeerden alleen centrumverdedigers Antonio Rüdiger en Éder Militão meer passes dan Valverde (590). Carlo Ancelotti kan altijd rekenen op de multifunctionele middenvelder. Dat bewees hij begin deze maand nog in de thuiswedstrijd tegen Villarreal, toen hij Real met een doelpunt en een assist hoogstpersoonlijk de drie punten schonk.

Pedri

Flick zal ongelooflijk blij zijn dat Dani Olmo, Fermín Lopez en Frenkie de Jong weer fit zijn, maar vooral dat Pedri vooralsnog zonder kleerscheuren blijft. De middenvelder stond in het afgelopen seizoen aan de kant met hamstring- en spierblessures, maar is inmiddels weer helemaal de oude en een onmisbare schakel bij FC Barcelona. Raphinha nam afgelopen woensdag tegen Bayern München drie van de vier doelpunten voor zijn rekening, maar Pedri was misschien wel de beste man op het veld. Hij was met zijn korte dribbels ongrijpbaar voor zijn tegenstanders en hen met zijn snelle voetenwerk altijd wel een stap voor. ‘De beste middenvelder van de wereld’, werd Pedri na zijn optreden tegen Bayern ook wel genoemd. De compilatie hieronder toont waarom.

The best midfielder in the world, Pedri, is showing Bayern how it's done. pic.twitter.com/N1XTaW1kUE — Barça World (@Fermin6Lopez) October 23, 2024

Let vooral ook op deze namen

Het is eigenlijk oneerlijk om een lijstje met potentiële uitblinkers samen te stellen, simpelweg omdat zowel Real Madrid als FC Barcelona er enorm veel heeft rondlopen. Denk bij Real Madrid bijvoorbeeld aan Luka Modric en Bellingham, terwijl er bij FC Barcelona mogelijk een belangrijke rol is weggelegd voor de jonge Marc Casadó en Lamine Yamal, terwijl ook Dani Olmo weer van de partij is. Het belooft in ieder geval een heerlijke wedstrijd te worden. De aftrap is om 21.00 uur.

