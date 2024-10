René van der Gijp geschokt door wat Feyenoord-supporter schreeuwde tegen Hélène Hendriks

René van der Gijp is verbaasd door het taalgebruik dat wordt gebezigd in voetbalstadions in Nederland. De analist illustreert dit vrijdagavond in Vandaag Inside aan de hand van een ervaring die hij ooit samen met Hélène Hendriks had in De Kuip bij een wedstrijd van Feyenoord.

Van der Gijp en Hendriks analyseerden in het verleden samen thuiswedstrijden van Feyenoord bij Veronica. “Toen ik met jou samen die wedstrijden van Feyenoord deed, schrok ik echt van wat er tegen jou geroepen werd vanaf de tribunes”, richt Van der Gijp zich tot Hendriks. “Jij stond met je rug naar die mensen toe. Ik keek ze in hun gezicht aan. Er zijn dan vijftigers die dan opeens tegen jou roepen: daar moet een lul in.”

“Geen speld tussen te krijgen!”, reageert collega-analist Johan Derksen gekscherend. Van der Gijp: “Dat denk ik: wat moet je daar nou mee?” Hendriks: “Niks! Zwaaien.”

“Nee, jij zwaait niet. Want jij gaat er met je rug naar toe staan”, reageert Van der Gijp weer. “Ik kijk zo’n man dan echt aan en denk dan: wat bezielt zo’n man?”

“Ik hoor het al niet eens meer”, reageert Hendriks. “Het gaat er bij mij het ene oor in en het andere oor weer uit.”

