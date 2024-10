René van der Gijp komt niet meer bij na interview Wytse van der Goot: ‘Dit kan écht niet!’

René van der Gijp heeft met grote verwondering zitten kijken naar de programmering bij Ziggo Sport van woensdagavond, zo vertelt hij donderdag in Vandaag Inside. Tijdens de voorbeschouwing van Girona – Feyenoord deed presentator Wytse van der Goot namelijk een interview met een labrador, de mascotte van de thuisploeg.

“Ik had het zelf niet gezien, maar mij werd door de redactie het filmpje opgestuurd”, begint Van der Gijp bij Vandaag Inside. “Toen dacht ik dat het van het programma van Martin Gaus, Natte Neuzen, was.” Natte Neuzen is een tv-programma uit de jaren ‘90 waarin de behendigheid en gehoorzaamheid van honden wordt getest. “Die Wytse van der Goot, die staat gewoon een labrador te interviewen”, gaat de oud-voetballer verder, waarna de studio in lachen uitbarst bij het zien van een afbeelding uit het interview.

“Dit kan écht niet, vind je dit kunnen?”, vraagt Van der Gijp zich lachend af. “Dit was op de tv, hè. Dit is uitgezonden”, benadrukt hij. Johan Derksen ziet ook nog wat opvallenders aan het interview. “Daar is hij voor naar het buitenland gereisd”, stelt De Snor.

Labrador van Hélène Hendriks

Nadat het fragment met Van der Goot voorbij was, ging het ook in de studio van Ziggo Sport weer over honden. “Ze hebben het toen nog een half uur over de labrador van Hélène (Hendriks, red.) gehad”, gaat Van der Gijp verder. “Van Basten vroeg toen naar de kleur, ze heeft een gele.” Ziggo heeft sinds dit jaar de rechten voor alle Europese competities, waar ze volgens Wilfred Genee goed gebruik van maken. “Ze baten ze wel uit op deze manier.

