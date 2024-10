Ronald Koeman ziet optie voor linksbackpositie in Nederlands elftal spoedig terugkeren

heeft donderdag voor het eerst sinds lange tijd weer meegetraind bij Club Brugge. De linksback viel aan het einde van het afgelopen seizoen in de wedstrijd tegen Antwerp FC uit met een zware knieblessure.

De 21-jarige Meijer brak in het seizoen 2021/2022 door bij FC Groningen en wist zich direct in de kijker te spelen bij diverse clubs uit binnen- en buitenland. Zo werd de linksachter gelinkt aan onder meer Ajax, maar koos hij uiteindelijk voor de Belgische topclub Club Brugge. In België kende hij afgelopen jaar een uitstekend seizoen.

De linksback was door de blessure van Quilindschy Hartman en Tyrell Malacia zelfs in beeld om mee te gaan naar het EK in Duitsland. De knieblessure gooide echter roet in het eten. Inmiddels heeft de voormalig vleugelverdediger van FC Groningen weer meegedaan aan een groepstraining bij Club Brugge. Het zal echter nog wel even duren voordat Meijer zijn rentree in wedstrijdverband kan maken.

Malacia net als Meijer dicht bij rentree

Daarnaast is er nog meer goed nieuws voor Koeman, want ook Malacia is dicht bij zijn rentree. De linkervleugelverdediger, die medio 2022 overkwam van Feyenoord, staat al ruim een jaar aan de kant bij Manchester United vanwege een zware blessure Voetbal International kon melden dat hij inmiddels bijna weer fit is. De linksback traint al volledig mee met de groep en kan mogelijk nog voor het einde van deze maand zijn rentree maken.

De keuzeheer van het Nederlands elftal ziet daarmee zijn opties voor de linksbackpositie bij Oranje toenemen. De afgelopen interlandperiode speelden Micky van de Ven en Jorrel Hato op deze plek tegen respectievelijk Hongarije en Duitsland. Daarnaast is ook de rentree van Nathan Aké aanstaande. De verdediger van Manchester City vulde deze positie in op het op het EK en in de eerste wedstrijden in de Nations League. In het treffen met Duitsland raakte Aké echter geblesseerd.

Back with the team! 🥰 — Club Brugge KV (@ClubBrugge) October 17, 2024

