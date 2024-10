Ryan Flamingo is hard en kijkt teamgenoot kritisch aan na domper voor PSV

is van mening dat PSV er niet goed uitzag bij de treffer van Sporting Portugal in de 83e minuut van de wedstrijd. De Portugezen kwamen tegen de verhouding in op gelijke hoogte in het Philips Stadion, nadat Daniel Bragança simpel wegliep bij de defensie.

Het was een uiterst ongelukkig moment voor PSV, dat kort daarvoor met Johan Bakayoko de uitgelezen mogelijkheid had gekregen om de wedstrijd in het slot te gooien. De Belg faalde echter hopeloos in de afronding, waardoor de Portugezen vertrouwen hielden en uiteindelijk terug in de wedstrijd kwamen. Flamingo, die een goede wedstrijd speelde, trekt na het zien van de beelden van de tegentreffer de conclusie dat het middenveld scherper had moeten zijn.

"Hij liep uit mijn rug weg, maar normaal gesproken moet de middenvelder meelopen, of hij moet me coachen en aangeven dat ik hem over moet pakken", geeft Flamingo aan als hij de beelden van Ziggo Sport terug aan het bekijken is: "Maar als ik niets zeg, moet hij meelopen. Het is ongelukkig, want de bal werd ook nog aangeraakt", ziet de verdediger. "Extra zuur ja, omdat we goed hebben gespeeld. Ik vind dat we hadden moeten winnen, op naar de volgende wedstrijd."

PSV staat nu na twee wedstrijden in de competitiefase van de Champions League op een punt. Het volgende duel van de Eindhovenaren wordt opnieuw een zware dobber. Dan treft de ploeg van Peter Bosz in Frankrijk het sterke Paris Saint-Germain.

