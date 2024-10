Sporting-spits Viktor Gyökeres richt zich na duel met PSV tot de camera en uit frustraties

Sporting Portugal-spits beleefde dinsdag niet zijn beste avond van het seizoen. De Zweed is al weken uitstekend op dreef, maar slaagde er in de uitwedstrijd tegen PSV in de Champions League niet in om zijn ploeg bij de hand te nemen. Gyökeres zat stevig in de tang bij , maar hij ergerde zich tijdens het duel vooral aan de grasmat in het Philips Stadion.

PSV was gewaarschuwd voor Gyökeres. De Zweed was in het afgelopen seizoen in vijftig wedstrijden in alle competities goed voor 43 doelpunten en vijftien assists en heeft er in de huidige jaargang ook alweer elf gemaakt. De Eindhovense defensie kon z’n borst dus natmaken. Ryan Flamingo stond dinsdagavond voor een échte test. De zomeraanwinst van PSV kreeg de taak om Gyökeres in toom te houden en dat is hem alleraardigst gelukt. Flamingo kreeg in de eerste helft al veel complimenten voor zijn optreden.

Gyökeres kon ook in de tweede helft niet écht in stelling gebracht worden. Typerend was een moment al snel na de hervatting. De Zweed beukte Flamingo in eerste instantie nog wel naar de grond, maar de verdediger van PSV herpakte zich snel en kon met een uitstekende sliding voorkomen dat zijn tegenstander er vandoor ging. Flamingo kon uiteindelijk niet voorkomen dat Sporting Portugal in de slotfase op gelijke hoogte kwam en alsnog een punt overhield aan het duel in Eindhoven, maar dat doet niets af aan zijn prestatie.

Zijn directe opponent zal een minder gevoel overhouden aan de wedstrijd in Eindhoven. Maar wie had gedacht dat Gyökeres zich na afloop gefrustreerd zou uiten over zijn tegenstander, komt bedrogen uit. “Nice skating here”, zo zei hij in de camera, vlak na het laatste fluitsignaal. Vrij vertaald: “Lekker schaatsen hier.” De Zweed was duidelijk niet te spreken over het veld in het Philips Stadion. En hij heeft ook zeker een punt. Meerdere spelers gleden uit, waaronder Eduardo Quaresma op een heel belangrijk moment. De verdediger kon ongehinderd op PSV-doelman Walter Benítez afstormen, maar gleed nog voordat hij aan schieten kon denken uit.

