Henk ten Cate zwengelt oude Oranje-discussie aan: 'Dat is raar, on-Nederlands'

Henk ten Cate blaast maandagavond bij Rondo een oude discussie over het Nederlands elftal nieuw leven in. De trainer in ruste noemt het 'raar' en 'on-Nederlands' dat de selectie van bondscoach Ronald Koeman geen persoonlijkheden lijkt te bevatten die elkaar stevig de waarheid zeggen op het moment dat het niet loopt.

Rond het Europees Kampioenschap in Duitsland was rond Oranje meermaals te horen dat de spelersgroep weinig 'klootzakjes' kent. Spelers die elkaar keihard aanspreken op fouten, in plaats van koorknaapjes die met elkaar op een soort schoolreisje zijn. Ten Cate komt naar aanleiding van de troosteloze nederlaag tegen Duitsland (1-0) van maandagavond tot een vergelijkbare conclusie.

Oranje liep vooral in de eerste helft constant achter de feiten aan, zo luidt de conclusie in de Ziggo-talkshow. "Ze kwamen steeds te laat, het was half doordekken, alibi-verdedigen", zegt Wesley Sneijder. "Dat heeft ook wel met het type middenvelders te maken", stipt Ten Cate daarop aan. "Ryan Gravenberch en Quinten Timber zijn niet echt balafpakkers bij uitstek, die moeten het van hun voetballend vermogen hebben." Sneijder reageert: "Ik vind Timber juist wel gretig, kort erop zitten. Maar die werd vandaag ook een paar keer heel makkelijk uitgespeeld. Misschien was het een totale offday, maar toch..." Ruud Gullit wijst op het feit dat er niemand leek op te staan om het elftal bij de les te krijgen: "Word dan boos", aldus de Europees Kampioen van 1988.

Presentator Wytse van der Goot wendt zich tot Sneijder: "Is dat die beroemde middag in Zuid-Afrika, halverwege tegen Brazilië? Dat jij uit je plaat bent gegaan?", verwijst Van der Goot naar de kwartfinale van het WK die door twee goals van Sneijder met 2-1 werd gewonnen. "Ja, dat soort momenten heb je gewoon nodig", beaamt de recordinternational. Ten Cate: "Dat heeft met persoonlijkheid te maken. En ik denk niet dat dat soort persoonlijkheid in deze ploeg zit. Dat is wel raar, want dat is eigenlijk on-Nederlands. Jongens van de straat die er hatsekidee bovenop knallen en elkaar de waarheid zeggen."

