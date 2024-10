Van Hanegem totaal niet onder de indruk van Schouten en doet opzienbarende uitspraken over middenvelder

Hoewel in een interview met De Telegraaf vertelde dat hij vanwege een knieblessure niet aanwezig is bij het Nederlands elftal, denkt Willem van Hanegem vooral dat de middenvelder van PSV wil voorkomen dat hij ‘de rest van zijn loopbaan bekend zal staan als de jammerende speler die in oktober al oververmoeid is als profspeler’. Van Hanegem denkt dat Schouten zichzelf, niet in de laatste plaats met het oog op een mogelijke toptransfer, geen goede dienst heeft bewezen.

Schouten behoorde weliswaar tot de voorlopige selectie voor de Nations League-duels van het Nederlands elftal met Hongarije en Duitsland, maar zijn naam ontbrak op de definitieve lijst voor de huidige interlandperiode. Volgens PSV kampte de middenvelder met ‘algehele vermoeidheid’ en moest hij zich daarom afmelden voor de interlands van deze maand. In gesprek met De Telegraaf kwam Schouten echter met een héél ander geluid. Volgens de international zelf houdt een knieblessure hem aan de kant.

Van Hanegem is niet onder de indruk van het verhaal van Schouten. De voormalig voetballer van onder meer Feyenoord en het Nederlands elftal zag vrijdagavond een ‘slaapverwekkend’ Oranje tegen Hongarije en is van mening dat Schouten het tempo ‘ook nog wel bij had kunnen benen, ondanks zijn vermoeidheid’. “Het werd na een interview opeens een knieblessure, maar Schouten wilde natuurlijk vooral voorkomen dat hij de rest van zijn loopbaan bekend zal staan als de jammerende speler die in oktober al oververmoeid is als profspeler”, zo leest het in de column van De Kromme op de website van het Algemeen Dagblad.

Van Hanegem plaatst vraagtekens bij Schouten

Van Hanegem bestempelt de discussie over de overvolle speelkalender als ‘apart’. “Met vijf mogelijkheden om te wisselen, komen er nauwelijks nog spelers een maand lang in alle wedstrijden in actie”, zo leest het. Volgens Van Hanegem heeft Schouten al helemaal geen reden tot klagen. “En Schouten speelt bij PSV, die kregen allemaal kleintjes voorgeschoteld door de man die het competitieprogramma namens de KNVB samenstelt. Hoe kun je dan zo moe zijn?”, vraagt Van Hanegem zich af. PSV stond in de competitie tot op heden tegenover RKC Waalwijk, Heracles Almelo, Almere City, Go Ahead Eagles, NEC, Fortuna Sittard, Willem II en Sparta Rotterdam. Het trof tussendoor Juventus en Sporting Portugal in de Champions League.

Schouten maakte in de thuiswedstrijd tegen Sporting Portugal een uitstekende indruk, maar volgens Van Hanegem heeft de speler van PSV zichzelf geen goede dienst bewezen. “En wat denk je als je technisch directeur van pakweg Chelsea of Barcelona bent en de scouts hebben gezegd dat Schouten wel een versterking zou kunnen zijn? Hij heeft in de zomer vakantie gehad, doet nu twee weken niet mee en in december is het al winterstop. We doen nu net of onze voetballers wekelijks de mijnen in worden gestuurd op water en brood. Ze gaan voetballen, voor een vorstelijk salaris. Kom op jongens”, zo steekt Van Hanegem zijn frustraties niet onder stoelen of banken.

