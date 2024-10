Robin van Persie gooit het roer om bij Heerenveen en doet zeer onverwachte ingreep

keert zaterdagavond (20.00 uur) terug onder de lat bij sc Heerenveen, zo meldt Omrop Fryslân. De doelman krijgt voor het eerst dit seizoen de voorkeur boven Mickey van der Hart, en dat terwijl deze week juist naar buiten kwam dat de relatie tussen Noppert en Van Persie erg schroef verliep tot dusverre.

Roelof de Vries vertelde in de Sportcast het volgende: “Noppert vindt dat de communicatie met Van Persie gewoon niet lekker loopt. Hij speelt natuurlijk niet, daar begint het al mee. Dan ben je natuurlijk chagrijnig.” Daarnaast zouden er ‘twee kampen zijn ontstaan in Heerenveen’: Keeperstrainer Hamen Kuperus en Noppert tegenover Van Persie.

De oud-spits koos in het begin van het seizoen dus voor Van der Hart, maar daar komt in de achtste wedstrijd – tegen NEC – verandering in. Omrop Fryslân weet dat de doelman, die tot dusverre zeventien tegentreffers incasseerde, naar de bank zal verhuizen. Noppert keert daardoor, voor het eerst dit seizoen, terug onder de lat.

Van Persie meldde in het begin van het seizoen zijn (controversiële) kijk op de keeperspositie. “De beoordeling wie er speelt, bekijken we iedere week wie er het beste presteert tijdens de trainingen en wedstrijden, op basis van de taken die worden gevraagd vanuit de speelwijze. Net zoals wij dat bij iedere positie doen. Dit is in onze ogen een logisch, eerlijk en duidelijk verhaal”, sprak de oefenmeester.

Van Persie heeft tot dusverre alleen nog maar gekozen voor Van der Hart, die voetballend beter zou zijn dan Noppert. Zaterdagavond, als Heerenveen op bezoek gaat in Nijmegen, staat Noppert aan de aftrap.

