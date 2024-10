Van der Gijp gaat plotseling los op Amsterdam: 'Wat ik ook een beetje vervelend aan Amsterdammers vind...'

René van der Gijp is geen liefhebber van de stad Amsterdam, zo blijkt donderdagavond maar weer eens in Vandaag Inside. De oud-voetballer zegt onder meer dat hij uitnodigingen uit de hoofdstad het liefst allemaal af zou slaan en deelt zijn ergernissen over de inwoners.

Van der Gijp werd geboren onder de rook van Rotterdam (Dordrecht) en is het neefje van Cor van der Gijp, nog altijd de clubtopscorer aller tijden van Feyenoord. De 63-jarige René speelde zelf weliswaar in de jeugd van de Stadionclub, maar debuteerde bij Sparta in het betaald voetbal (en keerde daar later nog terug) en beleefde zijn topjaren in het shirt van PSV.

"Ik moet heel eerlijk zeggen: ik geloof best dat Amsterdam voor Amsterdammers verschrikkelijk mooi is", zegt Van der Gijp in de VI-uitzending van donderdagavond. "Ik heb er totáál niks mee. Echt, ik zweer het je: als ik een uitnodiging krijg en het is in Amsterdam, dan moet het bijna de Televizierring zijn, bij wijze van spreken... maar normaal zou ik er niet zo snel naartoe gaan. Ik vind dat volk ook... ik vind ze niet zo prettig. Als ik in de rij sta bij Schiphol, komen die Amsterdammers er altijd bovenuit, ze horen zichzelf graag."

Tafelgast Albert Verlinde probeert er af en toe iets ter verdediging van Amsterdam tussen te werpen, maar krijgt nauwelijks de kans. "Wat ik ook een beetje vervelend aan Amsterdammers vind", vervolgt Van der Gijp, "Dat als ze bij je komen staan, en ze gaan een verhaal beginnen.... Dan moet je brood bij je hebben! Verhaaltje duurt lang, hè? Ik zeg ook altijd als er een Amsterdammer bij me komt staan, en die wil wat zeggen: Doe de korte versie!", aldus Van der Gijp.

