René van der Gijp is uit het niets kritisch op Farioli: 'Dat gaat helemaal nergens over'

René van der Gijp kan zich niet vinden in de werkwijze van Ajax-trainer Francesco Farioli. De Italiaan verbaasde al regelmatig vriend en vijand door zijn opstelling op flink wat posities te wijzigen. Volgens Van der Gijp refereert Farioli ‘bij alles wat hij doet’ aan het feit dat de Europese topclubs het ook zo doen, maar zijn de Eredivisie en buitenlandse topcompetities totaal niet met elkaar te vergelijken.

Farioli is vanaf zijn eerste dag als hoofdtrainer van Ajax aan de slag gegaan met de fysieke gesteldheid van zijn selectie. De spelers van Ajax liepen in het afgelopen seizoen regelmatig in het rood en dat veroorzaakte veel blessureleed. Farioli en zijn staf willen dat zoveel mogelijk voorkomen en hanteren daarom een opvallend roulatiebeleid. De Italiaan baarde al een aantal keer opzien door zijn opstelling op meerdere posities te wijzigen ten opzichte van het voorgaande duel. Dat deed hij bijvoorbeeld in de eerste competitiewedstrijd tegen sc Heerenveen, maar ook op bezoek bij NAC Breda en RKC Waalwijk.

Het beleid van Farioli blijft de gemoederen bezighouden. Het komt ook inde podcast KieftJansenEgmondGijp ter sprake. Van der Gijp uit redelijk uit het niets kritiek op de hoofdtrainer van Ajax. Na zijn verhaal over Brian Brobbey richt het vaste gezicht van Vandaag Inside zich op Farioli. “Die trainer van Ajax die constant bij alles wat hij doet refereert aan het feit dat hele grote clubs in het buitenland dat ook doen. Maar dan denk ik: je speelt tegen RKC, je speelt tegen NEC, je speelt tegen Heerenveen, je speelt tegen NAC. Dat kun je toch niet vergelijken? Ik zeg altijd: in het buitenland speel je als Manchester United tegen Liverpool en de week erop tegen Aston Villa. Maar als je hier een keer onderuit gaat, dan speel je de volgende week thuis tegen Heracles. Dat gaat allemaal nergens over. Dat kun je toch niet vergelijken man”, zo klinkt het.

Farioli reageert op kritiek

Farioli reageerde onlangs in gesprek met het eigen clubkanaal nog op de kritiek vanuit de media. De keuzeheer vertelde dat hij ‘veel respect’ heeft voor de media. “Ik ben graag op de hoogte van alles wat er gaande is. Ik heb natuurlijk wel mijn eigen kijk op dingen en maak keuzes met een reden. Vanuit de media wordt er soms een bepaalde druk op ons gelegd. Maar het goede aan dit team is dat we allemaal weten wat we willen doen”, aldus Farioli, die voorlopig zeker niet van plan is om het over een andere boeg te gooien. “Er zijn voor mij te veel signalen dat de manier waarop we het team nu managen, de manier is waarop we het in de toekomst ook zullen doen”, zo doelde hij onder meer op de recente zware blessures in het internationale topvoetbal. “Als je ziet hoeveel zware blessures er in de laatste maand zijn ontstaan in het internationale voetbal, op alle niveaus. Spierblessures, knieblessures, die spelers vele maanden aan de kant houden.”

