Opvallende Ballon d'Or-winnaar geopperd bij Voetbalpraat: 'Ongelooflijk vervelende vent om naar te kijken, maar...'

Wie volgt op als winnaar van de Ballon d'Or? De Argentijn tipte zelf landgenoot , maar bij Voetbalpraat op ESPN wordt een hele andere naam gedropt door commentator Sjors Blaauw: Dani Carvajal.

Messi liet in de nacht van dinsdag op woensdag tegenover La Gazzetta dello Sport weten dat Internazionale-aanvaller Martínez de prijs voor wereldvoetballer van het jaar 2024 'meer dan wie dan ook' zou verdienen. De achtvoudig winnaar meent onder meer dat zijn landgenoot een 'spectaculair jaar' achter de rug heeft.

Vlak voor het einde van Voetbalpraat komt de uitspraak van Messi ter sprake. Presentator Vincent Schildkamp vraagt aan Blaauw wie zijn favoriet is: "Moet je sympathiek zijn om die prijs te winnen?", stelt de ESPN-commentator een wedervraag. "Nee? Want ik vind het een ongelooflijk vervelende vent om naar te kijken, maar Carvajal. Champions League gewonnen, EK gewonnen, eerste goal in de Champions League-finale gemaakt", somt Blaauw op. "Het is een vreselijke vent, maar hij is de enige die allebei de hoofdprijzen heeft gewonnen op het Europese toneel", aldus de commentator. "Ik zeg ook: doe een keer wat anders dan de geijkte namen. Maar ik hoop het niet, want ik vind het een ongelooflijke...", besluit Blaauw.

Vervolgens mag Anco Jansen zijn top-drie bekendmaken: "Rodri, Vinícius, Haaland", somt de oud-prof staccato zijn favorieten voor de Ballon d'Or op. Pascal Kamperman heeft wat meer woorden nodig: "Ik vind dat je eigenlijk niet om Vinícius heen kan. Maar mag het ook een oeuvreprijs zijn?", waarop de naam Toni Kroos valt aan tafel én Jansen uiteindelijk toch switcht naar Messi. "Dan ga ik toch ook voor Kroos", zegt Kamperman.

Wie zou jij dit jaar de Ballon d'Or toekennen? Laden... 10.6% Lionel Messi 16.3% Toni Kroos 27.9% Vinícius Júnior 13.5% Dani Carvajal 2.9% Lautaro Martínez 12.5% Erling Haaland 16.3% Anders, namelijk... 104 stemmen

