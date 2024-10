Lionel Messi noemt favoriet voor Ballon d’Or: ‘Hij verdient het meer dan wie dan ook’

Als het voor het zeggen had, dan zou dit jaar beslag leggen op de Ballon d’Or. De Argentijnse superster is van mening dat zijn 27-jarige landgenoot de prijs verdient vanwege zijn prestaties bij het nationale team van Argentinië en zijn club Internazionale.

Martínez wist afgelopen seizoen met Internazionale voor de twintigste keer kampioen te worden van Italië. Daarnaast veroverde de spits voor het eerst de topscorerstitel in de Serie A. In 33 wedstrijden was hij liefst 24 keer trefzeker. Afgelopen zomer won Martínez met Argentinië de Copa América. De spits werd met vijf doelpunten topscorer van het eindtoernooi en maakte in de finale tegen Colombia de enige treffer.

Messi, die in de nacht van dinsdag op woensdag goed op schot was voor het Argentijnse elftal, vindt dit alles genoeg reden om Martínez te noemen als favoriet voor de Ballon d’Or. “Lautaro heeft een spectaculair jaar gehad. Hij verdient de Ballon d'Or dit jaar meer dan wie dan ook", zegt de Inter Miami-aanvaller, die zelf achtmaal beslag wist te leggen op de Gouden Bal, in gesprek met La Gazzetta dello Sport.

Martínez zelf is gevleid door de woorden van Messi, maar blijft nuchter onder de lofzang. “Het collectief staat altijd boven het individu, maar ik ben het ermee eens dat ik een spectaculair jaar heb gehad. We zullen zien..."

Winnaar Ballon d’Or al geïnformeerd

Samen met 29 andere kandidaten maakt Martínez kans om de Ballon d’Or van 2024 te winnen. Op 28 oktober wordt de winnaar officieel bekendgemaakt in Parijs. De Spaanse sportkrant MARCA wist te melden dat Vinícius Júnior al te horen zou hebben gekregen dat hij de prijs eind deze maand in ontvangst mag nemen.

