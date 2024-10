Feyenoord-fans bibberen door 'klooiende' speler: 'Ik word helemaal gek van hem'

kwam, vlak nadat Antoni Milambo voor de 0-2 had gezorgd tegen Benfica, goed weg na een aantal opmerkelijke acties. Hoewel de hachelijke momenten niet resulteerden in een tegentreffer, houden Feyenoord-fans hun hart vast tijdens de acties van de Duitse sluitpost.

Wellenreuther is dit seizoen al vaker onderwerp van gesprek geweest. De doelman, die de voorkeur krijgt boven Justin Bijlow, kende in de derde Champions League-wedstrijd tegen Benfica een aantal vertwijfelende momenten. Wellenreuther ontsnapte in minuut twintig aan de eerste situatie, toen hij onder een corner doorging en de bal op de tweede paal belandde via het hoofd van Alexander Bah.

In de 31e minuut, vlak vóór de 0-2 van Milambo, speelde Wellenreuther opnieuw met vuur. De Duitser raapte een diepe bal eenvoudig op aan de rand van de zestien en wilde deze doorrollen naar Hugo Bueno. Angel Di Maria stak echter, tamelijk onsportief, zijn rechtervoet uit, waardoor het rollertje van Wellenreuther direct werd geblokt.

Door de aanraking van Di Maria, verdween de bal de lucht in. Wellenreuther beukte de Argentijnse aanvaller, die in de weg bleef lopen, vervolgens aan de kant, zodat hij de bal weer kon opvangen. “Wat doet Wellenreuther nou?”, was het commentaar van Ziggo Sport-verslaggever Vincent Schildkamp. “Maar goed dat de scheidsrechter al gefloten heeft, want dit is een beetje knullig wat Wellenreuther doet."

