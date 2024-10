Wilfred Genee shockeert Olcay Gulsen en Merel Ek: 'Zeg jij dit écht?'

Wilfred Genee shockeert Vandaag Inside-gasten Olcay Gulsen en Merel Ek in de online rubriek In de Wandelgangen van de populaire talkshow. Het drietal blikt daarin terug op de uitzending van dinsdagavond, als de presentator er ineens een zeer vrouwonvriendelijke opmerking uitgooit.

Genee zegt zelf dat de uitzending 'best oké' was. Gulsen reageert: "Dan voel je je zó kut, als iemand dát zegt", aldus de programmamaker en ondernemer. Politiek verslaggever Ek vult aan: "Een zesenhalf, best oké..." Genee legt vervolgens uit wat er volgens hem beter had gekund: "Er had misschien iets meer de lach in gekund. Maar daar was ook de aanleiding niet voor, het kan niet elke dag feest zijn, natuurlijk. Met vrouwen is humor altijd lastiger, dus..."

Ek wil vervolgens iets tegenwerpen, maar hoort tot haar ontzetting dan pas wat de presentator écht gezegd heeft. "Haha, je zou eerst doorpraten, hè?", lacht Genee. "En jij reageert ook niet, heerlijk!", wendt hij zich daarop tot Gulsen. "Ik denk alleen: 'Zeg jij dit echt?', jij bent de minst seksistische aan tafel."

