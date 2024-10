Willem II en Fortuna Sittard weten publiek niet te vermaken in lunchwedstrijd

Willem II en Fortuna Sittard hebben elkaar in een onderling duel op 0-0 gehouden. De bezoekers uit Sittard waren de betere ploeg in Tilburg, maar konden de doelman van de Tilburgers niet verschalken. De grootste kans kwam nog wel van de ploeg van Peter Maes met een kopbal op de lat van Kyan Vaesen.

Voorafgaand aan deze wedstrijd stonden beide ploegen maar één van elkaar verwijderd. Willem II had na acht wedstrijden elf punten en Fortuna had na hetzelfde aantal wedstrijden tien punten. Deze twee ploegen wonnen beiden in hun laatste wedstrijd met 1-0. De Tilburgers deden dat uit bij Almere City en de Limburgers deden dat thuis tegen AZ.

Het leek een gelijkopgaande wedstrijd te worden, maar in de eerste helft was Fortuna wel de betere van de twee. De Sittarders kregen een aantal kansjes, maar de eerste grote kans was dan wel weer voor Willem II. Cisse Sandra speelde zichzelf goed vrij en probeerde de bal in de opengelaten rechteronderhoek te schieten, maar zijn poging ging net naast. Daarna was de allergrootste kans voor Alen Halilovic, die alleen op keeper Thomas Didillon-Hödl afging na een aantal fouten van de verdediging uit Tilburg. De Kroaat probeerde de bal over de doelman heen te stiften, maar dat had de sluitpost door.

Diezelfde Didillon-Hödl zou blij zijn dat hij in de tweede helft nog op het veld stond, want richting het einde van de eerste helft hield de doelman de doorgebroken Makan Aïko neer. Althans de aanvaller leek doorgebroken, maar de arbiter Rob Dieperink oordeelde anders en gaf een gele kaart. De VAR in Zeist was het hier dan ook mee eens tot groot ongenoegen van de spelers van Fortuna.

Dus startte de tweede helft met elf tegen elf in Tilburg. Ook het spelverloop bleef hetzelfde als in de eerste helft. Fortuna bleef de betere ploeg, maar ook in deze helft kreeg Willem II de eerste grote kans. Vaesen kreeg de bal op het hoofd nadat Mattijs Branderhorst de voorzet verkeerd inschatte. De spits van de Tilburgers kopte de bal alleen net op de lat. Later in deze wedstrijd voorkwamen een aantal reddingen van Didillon-Hödl een 0-1 voorsprong voor Fortuna.

De ploegen kwamen niet tot scoren in deze wedstrijd en daar zou Willem II het meest gelukkig mee zijn. De Tilburgers hadden het minst recht op een overwinning vandaag. Beide teams krijgen er één punt bij en dus blijft het verschil tussen de ploegen van Peter Maes en Danny Buijs één punt.

