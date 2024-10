‘Zelfvertrouwen van Brian Brobbey is aangetast door ploeggenoot van Ajax’

Willie Overtoom suggereert zondagmiddag halverwege Ajax - FC Groningen (1-0) dat de zomerse komst van naar Amsterdam het zelfvertrouwen van heeft aangetast.

Ajax leidt halverwege Ajax - FC Groningen met 1-0, door een doelpunt in de 21ste minuut van Davy Klaassen. Hoewel Brobbey met een assist een belangrijke rol vertolkte bij het doelpunt van Klaassen, is Overtoom in de rust enigszins kritisch op de aanvalsleider van Ajax.

LEES OOK: ArenA klapt handen stuk bij Ajax - FC Groningen, maar ESPN houdt buiten beeld waarom

Artikel gaat verder onder video

“Kan het zijn dat de komst van Weghorst toch voor wat onzekerheid heeft gezorgd bij Brobbey?”, vraagt de oud-voetballer van onder meer Heracles Almelo en AZ zich af op X. Overtoom noemt Weghorst ‘een onnodige aankoop’ en benoemt dat Ajax met Chuba Akpom ‘een meer dan prima spits achter de hand heeft’.

“Hoewel ik Brobbey echt een interessante speler vind, denk ik dat dit Ajax er meer baat bij heeft om een kaatsende spits te kopen voor al die lopende spelers”, vervolgt Overtoom, die daarmee lijkt te suggereren dat Weghorst niet geschikt is als aanspeelpunt. “Dit soort spelers willen combineren, dan is het ook fijn als je een spits hebt die heerlijk kan kaatsen, zoals ik met Bas Dost bijvoorbeeld had.”

Kan het zijn dat de komst van Weghorst toch voor wat onzekerheid heeft gezorgd bij Brobbey? In mijn ogen een onnodige aankoop als je met Akpom een meer dan prima spits achter de hand hebt.



Hoewel ik Brobbey echt een interessante speler vind, denk ik dat dit Ajax er meer baat… — Willie Overtoom (@WillieOvertoom) October 6, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Sutalo doet pijnlijke uitspraak voor Steijn en Van 't Schip

Josip Sutalo denkt te weten waarom hij onder Francesco Farioli beter rendeert bij Ajax dan in het vorige seizoen.