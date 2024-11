Ajax-speler valt voor de derde keer in, krijgt zijn derde gele kaart en is nu geschorst voor Lazio

Ajax-trainer Francesco Farioli kan in de thuiswedstrijd tegen Lazio op donderdag 12 december in ieder geval geen beroep doen op . De linksback mocht donderdagavond op bezoek bij Real Sociedad voor de derde keer dit seizoen invallen in de Europa League, maar pakte alweer zijn derde gele kaart. Daardoor is hij geschorst voor de eerstvolgende wedstrijd in de competitiefase van het Europese toernooi, de ontmoeting met Lazio in de Johan Cruijff ArenA dus.

Het huwelijk tussen Ajax en Wijndal is tot op heden een grote teleurstelling. De Amsterdammers telden in de zomer van 2022 tien miljoen euro neer om hem over te nemen van AZ. De verwachtingen waren erg hoog, maar Wijndal slaagde er tijdens zijn eerste seizoen niet in om die waar te maken. Hij begon het seizoen onder toenmalig trainer Alfred Schreuder nog wel als basisspeler, maar Schreuder koos al snel voor Daley Blind als linksback. Blind vertrok in de winterstop naar Bayern München, waarna Wijndal toch weer een plekje in het elftal kreeg. Maar onomstreden zou hij geen moment worden.

Artikel gaat verder onder video

Wijndal maakte ook onder Maurice Steijn een matige indruk. Ajax haalde in de slotfase van de transferwindow in de persoon van Borna Sosa een extra linksback, nadat het eerder die zomer ook al Gaston Avila naar Amsterdam had gehaald. Wijndal koos eieren voor zijn geld en maakte op huurbasis de overstap naar Antwerp FC. Voor die club kwam hij veertig keer in actie. Wijndal meldde zich afgelopen zomer ‘gewoon’ weer in Amsterdam. Hij leek in eerste instantie op een nieuwe kans te kunnen rekenen, maar aan het einde van de voorbereiding kreeg hij te horen dat hij niet langer tot de A-selectie zou behoren en zich bij Jong Ajax moest gaan melden. Een vertrek leek aanstaande, maar Wijndal bleef in Amsterdam.

LEES OOK: 'Wijndal kon Ajax verruilen voor 'interessante club' die ineens niets meer van zich liet horen'

Farioli haalde hem uiteindelijk toch terug bij de selectie en inmiddels maakt Wijndal zo af en toe zijn opwachting. Zo viel hij in de eerdere Europa League-wedstrijden tegen Slavia Praag en Maccabi Tel Aviv al in. Dat was ook op bezoek bij Real Sociedad het geval. Wijndal beging echter al snel een overtreding en nadat hij zijn opponent Takefusa Kubo voor de tweede keer tegen de grasmat had gewerkt, vond scheidsrechter Matej Jug het mooi geweest. Wijndal werd op de bon geslingerd en dat was alweer zijn derde gele kaart in de competitiefase van de Europa League, waardoor hij geschorst is voor het eerstvolgende duel met Lazio op 12 december. Gelukkig voor Farioli zal het gemis van Wijndal tot minder hoofdbrekens leiden. De Italiaan heeft met onder meer Jorrel Hato en Youri Baas twee uitstekende opties voor de linksbackpositie. Devyne Rensch zou daar in het geval van nood ook kunnen spelen.

Ajax moet er in de winterstop alles aan doen om Owen Wijndal te verkopen Laden... 91.5% Eens 8.5% Oneens 410 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Hiddink verkeek zich op Ajax-duo: 'Heilig van overtuigd dat zij de absolute top zouden halen'

Guus Hiddink zegt dat hij er 'heilig van overtuigd was' dat twee voormalig Ajax-spelers de 'absolute top' zouden gaan hale