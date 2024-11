Jong Oranje-speler wees Ajax af: 'Dat deed ik op basis van mijn gevoel'

Hoewel hij in Amsterdam opgroeide én met succes stage liep bij Ajax, koos zo'n tien jaar geleden voor AZ. In Alkmaar heeft de twintigjarige keeper zich inmiddels opgewerkt tot eerste keus én international van Jong Oranje. Tegenover Mee Met Oranje legt Owusu-Oduro uit waarom hij destijds 'nee' zei tegen de recordkampioen van Nederland.

Owusu-Oduro liep twaalf weken stage bij Ajax, maar koos - tot onbegrip van zijn vrienden - tóch voor het eveneens geïnteresseerde AZ. "Dat deed ik op basis van mijn gevoel. In Alkmaar kreeg ik een gerust gevoel. Bovendien hadden ze een duidelijk plan, dat was heel belangrijk voor me", zegt de keeper.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: AZ-keeper Owusu-Oduro eerlijk over toenadering Ghana: 'Wat ik heb gezegd is...'

In Amsterdam was het de bedoeling dat drie keepers beurtelings zouden spelen, zo legt de sluitpost uit. "Ik kwam net van een amateurclub en vond het juist belangrijk dat ik veel ging spelen. Bovendien voelde ik veel vertrouwen vanuit AZ, omdat ze me al vroeg aannamen én ik in eerste instantie met oudere jongens mocht trainen."

LEES OOK: Opmerkelijk: Theo Janssen vindt speler met twee Eredivisie-duels ‘grootste talent van Nederland’

Met Owusu-Oduro onder de lat legde AZ in 2023 beslag op de UEFA Youth League, na een toernooi waarin onder meer FC Barcelona (3-0) en Real Madrid (4-0) met grote cijfers werden verslagen en het Kroatische Hajduk Split in de eindstrijd met 5-0 over de knie werd gelegd. Afgelopen zomer kreeg en greep Owusu-Oduro zijn kans in het eerste elftal, dat na het vertrek van Mathew Ryan op zoek moest naar een nieuwe eerste keus onder de lat. Owusu-Oduro had vanwege zijn Ghanese roots ook voor dat land kunnen uitkomen als international. Hoewel hij in september zijn debuut maakte voor het Jong Oranje van bondscoach Michael Reiziger, sluit de keeper niet uit dat hij als A-international alsnog voor Ghana zal kiezen.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Brian Brobbey zorgt in slotfase van FC Twente - Ajax voor grote ergernis bij Vincent Schildkamp

Commentator Vincent Schildkamp liet zich in de slotfase van FC Twente - Ajax (2-2) kritisch uit over Brian Brobbey.