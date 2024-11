El Ahmadi lyrisch: ‘Als je zo’n speler ziet dan denk je wel: dit is echt een Ajax-speler’

Karim El Ahmadi heeft bij de wedstrijd tussen Ajax en PEC Zwolle genoten van . In de ogen van de ESPN-analist is de aanvaller annex middenvelder van de Zwollenaren ‘echt een Ajax-speler’.

Het had overigens niet veel gescheeld of Namli had dit seizoen daadwerkelijk in een Ajax-shirt gespeeld. De Amsterdammers informeerden in een vroegtijdig stadium van de transferwindow naar Namli, maar moesten dit door andere prioriteiten op de lange baan schuiven. Wel gaf Namli toe gesprekken te hebben gehad met Ajax, waaronder met technisch directeur Alex Kroes.

Bij Dit was het Weekend op ESPN laat El Ahmadi weten onder de indruk te zijn van het spel dat PEC Zwolle op de mat legde in de Johan Cruijff ArenA. Hij pikt er daarbij één speler in het bijzonder uit. “Ik vond Zwolle de eerste helft echt heel goed spelen. Ze durfden druk te zetten, dwongen Ajax vaak tot de lange bal. Namli speelde goed. Ik vond het middenveld met Azzoui en Monteiro heel veel loopvermogen hebben”, vertelt hij.

Namli ‘echt een Ajax-speler’

El Ahmadi vervolgt dat hij tegen Ajax echt genoten heeft van Namli, die een vrije rol had bij EPC Zwolle. “Als je zo’n speler ziet, dan denk je wel: dit is wel echt een Ajax-speler. Jammer genoeg is hij 31 en ik denk niet dat dat nog zal komen, maar hij is echt een hele goede speler. Hato had het best moeilijk met hem. In de eerste helft was hij voor mij de man van de wedstrijd. Hij speelde een goede eerste helft. Deze jongen weet gewoon precies wat hij moet doen met de bal. Hij is gewoon een hele goede speler”, besluit hij zijn lofzang.

