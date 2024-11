Vermoedelijke opstelling Ajax: puzzel voor Farioli op het middenveld, weinig keuze voorin

Ajax gaat donderdagavond op bezoek bij Real Sociedad voor de vijfde speelronde in de Europa League. De verwachting van het Algemeen Dagblad is dat Francesco Farioli waar mogelijk met dezelfde elf als afgelopen zondag tegen PEC Zwolle (2-0) zal aantreden. Dat betekent dat de Italiaan zijn elftal op twee plekken wijzigt.

Op het middenveld kan Farioli niet beschikken over Davy Klaassen. De 31-jarige rechtspoot werd afgelopen zomer door Ajax transfervrij vastgelegd, maar dit was na de deadline voor de inschrijving voor de Europa League. Dat betekent dat de middenvelder niet speelgerechtigd is voor het duel in Spanje. Zijn positie zal waarschijnlijk worden ingenomen door Kian Fitz-Jim.

Ook Kenneth Taylor, die zondag bij absentie van Mika Godts nog als linksbuiten fungeerde, ontbreekt bij Ajax. De middenvelder pakte in de vorige speelronde, tegen Maccabi Tel Aviv (5-0), zijn derde gele kaart van de competitiefase van de Europa League. Daarmee moet hij de wedstrijd tegen Real Sociedad overslaan met een schorsing. De verwachting is dat Farioli kiest voor Chuba Akpom op de flank.

Daarmee lijkt het een uitgemaakte zaak wie in de punt van de aanval komt te spelen. De kans is namelijk zeer groot dat Wout Weghorst niet aanwezig is bij de wedstrijd, aangezien hij door ziekte niet fit genoeg was om woensdag mee naar Spanje te reizen. Er is een kans dat de spits donderdag nog aansluit, maar die is niet heel groot. Daarom is een basisplaats voor Brian Brobbey waarschijnlijk.

Vermoedelijke opstelling Ajax

Pasveer; Rensch, Sutalo, Baas, Hato; Berghuis, Henderson, Fitz-Jim; Traoré, Brobbey, Akpom.

