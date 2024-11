Farioli niet blij: Ajax-sterkhouder loopt onnodige schorsing op

Ajax-trainer Francesco Farioli weet nu al dat hij in de volgende Europa League-wedstrijd tegen Real Sociedad op donderdag 28 november géén beroep kan doen op . De middenvelder, de afgelopen weken uitstekend op dreef bij Ajax, liep donderdagavond in de thuiswedstrijd tegen Maccabi Tel Aviv tegen een onnodige gele kaart aan. Dat was alweer zijn derde prent in de competitiefase van de Europa League, waardoor hij het eerstvolgende duel aan zich voorbij zal moeten laten gaan.

Ajax is in hele goeden doen en bewees dat in de afgelopen week. De Amsterdammers boekten vorige week woensdag een 0-2 overwinning op Feyenoord, trakteerden een paar dagen later PSV op de eerste competitienederlaag van het seizoen (3-2) en waren donderdagavond in de eigen Johan Cruijff ArenA veel te sterk voor Maccabi Tel Aviv (5-0). In al die wedstrijden was er een belangrijke rol weggelegd voor Taylor. De middenvelder opende in De Kuip de score, gaf de hoekschop waaruit de 0-2 van Jorrel Hato viel en zat een paar dagen later Malik Tillman fel op de huid, waarna de middenvelder van PSV de bal zo in de voeten speelde van Mika Godts die de winnende kon maken.

Artikel gaat verder onder video

Taylor kwam tegen PSV als invaller binnen de lijnen, maar verscheen een paar dagen later tegen Maccabi Tel Aviv ‘gewoon’ weer aan de aftrap. Hij was opnieuw belangrijk voor Ajax. Na een geweldige combinatie met Kian Fitz-Jim en Brian Brobbey schoof hij de 2-0 tegen de touwen. Bertrand Traoré had Ajax binnen het kwartier op een 1-0 voorsprong gezet en na de 2-0 van Taylor maakte Mika Godts er een paar minuten voor de pauze ook nog 3-0 van. Ajax prikte er in de tweede helft nog twee bij, maar Farioli was desondanks niet helemaal tevreden over de wedstrijd. “Tegen Maccabi Tel Aviv gaan we een aantal goede kansen weg. Ook pakten we twee gele kaarten, terwijl de wedstrijd al was beslist”, zo zei de Italiaan na afloop op de persconferentie.

Farioli doelde op de gele kaarten voor Jordan Henderson en Taylor. Laatstgenoemde werd vlak voor de rust al op de bon geslingerd, nadat hij voorkwam dat Maccabi Tel Aviv rond de middenlijn het spel snel kon hervatten. Een onnodige en zeker geen slimme gele kaart, want daardoor mist Taylor de uitwedstrijd tegen Real Sociedad op 28 november. De middenvelder, die vrijdagmiddag een oproep kreeg voor Jong Oranje, ontving in de vorige twee duels in de Europa League namelijk ook al een gele kaart. Bij drie opeenvolgende gele kaarten word je automatisch voor één wedstrijd geschorst. “We hebben een jong team. Het was een goede avond, maar we zijn verre van perfect. Onze prestatie is een felicitatie waard, maar er is ook ruimte voor verbetering”, zo zei Farioli dan ook.

Berghuis

Taylor is niet de enige middenvelder van Ajax die het uitduel met Real Sociedad moet missen. Davy Klaassen is door zijn komst ná de inschrijvingsdeadline niet inzetbaar in de competitiefase van de Europa League. Gelukkig voor Ajax en Farioli is Steven Berghuis hersteld van een knieblessure. De routinier maakte in de topper tegen PSV zijn rentree na ruim twee maanden blessureleed. Berghuis kwam tegen Maccabi Tel Aviv een half uur in actie.