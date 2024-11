'Dat heeft Van Basten wel tien keer tegen Brobbey gezegd, maar die luisterde nooit'

is de afgelopen wedstrijden een stuk minder fysieke duels aangegaan, ziet Valentijn Driessen. De spits heeft daardoor 'direct veel meer inbreng' in het aanvalsspel van Ajax, meent de Telegraaf-verslaggever. Dat had Brobbey echter al veel eerder gehad, als hij naar de adviezen van Marco van Basten had geluisterd.

Brobbey kreeg donderdagavond tegen Maccabi Tel Aviv weer de kans in de punt van de aanval en maakte, eindelijk, op zeer overtuigende wijze zijn eerste doelpunt sinds 29 augustus, toen hij eenmaal trefzeker was in het Europa League-kwalificatieduel met Jagiellonia Bialystok in Amsterdam. De bonkige spits fungeerde bovendien als aangever bij de 1-0 van Bertrand Traoré én de 2-0 van Kenneth Taylor, die volgens sommigen 'de goal van het seizoen' maakte namens de Amsterdammers.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Na Ajax - Maccabi Tel Aviv gaat het over slechts één speler

In de podcast Kick-Off van De Telegraaf stellen Driessen en Mike Verweij vast dat 'deze Brobbey' wél van Champions League-niveau is. "Wat mij wel opvalt", zegt Driessen, "en ik weet niet wie het tegen hem heeft gezegd, maar er is iemand die hem waarschijnlijk tóch heeft geraakt door te zeggen: Je moet minder dat duel aangaan. Minder die armen gebruiken, minder bezig zijn met knokken en vechten en een potje vrij-worstelen. Maar meer denken aan hoe je zo makkelijk mogelijk zonder contact kunt doorgaan, zodat je niet iedere keer op de grond hoeft te gaan liggen."

LEES OOK: Süleyman Öztürk voorspelt bliksemvertrek bij Ajax tijdens galavoorstelling tegen Maccabi Tel Aviv

Presentator Pim Sedee oppert dat die suggestie weleens van Van Basten gekomen zou kunnen zijn. Driessen reageert: "Die heeft het wel tien keer tegen hem gezegd, maar daar luistert hij nooit naar. Ja, die heeft dat op tv tien keer geroepen. Maar het is eigenlijk iets van de laatste twee, drie wedstrijden, waarin je ziet dat hij meteen veel meer inbreng heeft in de ploeg", zegt Driessen over Brobbey.

Van Basten meermaals kritisch op Brobbey

Van Basten toonde zich het afgelopen jaar meermaals kritisch op Brobbey in zijn rol als analist bij Ziggo Sport. De oud-speler van Ajax en AC Milan verklaarde zelfs dat hij Brobbey mogelijk zou gaan helpen, maar dat dat vorig seizoen tegengehouden werd door de speler zelf óf zijn toenmalige trainer (en Van Bastens goede vriend) John van 't Schip. Laatstgenoemde liet een week later echter weten dat Brobbey wel degelijk openstond voor de hulp van Van Basten, maar dat San Marco zélf zou hebben geappt dat hij daar 'geen zin in had'.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Milan van Dongen stelt Jordan Henderson tamelijk bizarre vraag

De middenvelder van Ajax moet lachen in zijn interview na de wedstrijd tegen PSV.