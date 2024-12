Feyenoord morst voor derde keer op rij punten tegen Fortuna Sittard in De Kuip

Voor het derde opeenvolgende seizoen is Feyenoord voor eigen publiek niet voorbij Fortuna Sittard gekomen. De ploeg van Brian Priske keek lange tijd aan tegen een 0-1 achterstand en pakte uiteindelijk een punt dankzij een prachtige omhaal van Santiago Giménez: 1-1. Het resultaat is een flinke tegenvaller voor Feyenoord, daags voor de krachtmeting tussen FC Utrecht en PSV.

Na de slijtageslag in Manchester waar een klein wonder geschiedde (3-3 na een 3-0 achterstand), wachtte nu het taaie Fortuna Sittard in de eigen Kuip. Twee seizoenen op rij wist Feyenoord Fortuna in eigen huis niet op de knieën te krijgen en dat bleek ook in dit onderonsje andermaal een hels karwei te zijn. Na ruim een half uur spelen keek het oppermachtige Feyenoord plots tegen een 0-1 achterstand aan. Shawn Adewoye was de beul van de Feyenoorders, nadat hij plots een corner voor zijn voeten zag belanden. Igor Paixão maaide volledig over de bal heen, waarna het voor de Fortuna-verdediger een koud kunstje was de 0-1 achter doelman Timon Wellenreuther te schuiven.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Igor Paixão kan lach niet onderdrukken na persoonlijk drama

Hoogst verbaasd was het thuispubliek door deze opgelopen achterstand, aangezien Feyenoord dotten van kansen bij elkaar had gespeeld. Quinten Timber, Dávid Hancko en Anis Hadj Moussa (onderkant lat) waren vóór de achterstand gevaarlijk. De Algerijnse buitenspeler was voor rust ook dichtbij de gelijkmaker, maar de paal stond net als Fortuna-doelman Matthijs Branderhorst Feyenoord in de weg.

De reparatiewerkzaamheden van Feyenoord kregen in het begin van de tweede helft bijna een knauw toen Gernot Trauner zich verslikte in Feyenoord-huurling Ezequiel Bullaude. Gelukkig voor de Oostenrijker kwam doelman Wellenreuther hem op tijd te hulp. Aan de andere zijde was Trauner dichtbij de gelijkmaker na ruim een uur gespeeld te hebben, maar ook hij werd door het aluminium weerhouden. Spits Zépiqueno Redmond en Hancko waren eerder al dichtbij een doelpunt, maar doelman Branderhorst, zelf behoorlijk gehavend, hield Fortuna op de been.

LEES OOK: Frustratie bij supporters Feyenoord: 'Wil hem niet meer zien in De Kuip'

Naarmate de tweede helft vorderde glipte de energie uit het spel van de thuisclub. Fortuna had zich inmiddels aardig ingegraven en hield gniffelend de wegtikkende tijd in de gaten. Dat gniffelen verging de Limburgers toen Hadj Moussa met een weergaloze actie het aanvalsspel van Feyenoord nieuw leven inblies. Die solo leidde nog niet tot een doelpunt, maar de voorzet erna van Paixao werd door invaller Santiago Giménez prachtig tot doelpunt gepromoveerd. Een omhaal van de herstelde Mexicaanse spits liet Branderhorst totaal kansloos.

Feyenoord joeg vervolgens verwoed op de zegetreffer, waarbij ook Fortuna nog een aantal malen er gevaarlijk uit mocht komen. Het voetbalgevecht werd uiteindelijk besloten in een puntendeling die voor Feyenoord niet echt gelegen kwam. Fortuna zal het punt koesteren nadat het voor het 3e opeenvolgende seizoen niet verliest in de Kuip. Met een goed gevoel zal volgend weekend de reis naar Almelo gemaakt worden om daar de strijd aan te gaan met Heracles. Feyenoord neemt het dan op tegen RKC in Waalwijk.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Fans Feyenoord tonen levensgroot spandoek met boodschap aan Man City

De supporters van Feyenoord toonden voorafgaand aan de wedstrijd tegen Fortuna Sittard een spandoek dat eerder deze week werd verboden door Manchester City.