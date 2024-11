Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Priske voert vier wijzigingen door tegen sc Heerenveen

Feyenoord-trainer Brian Priske wijzigt zijn opstelling voor de thuiswedstrijd tegen sc Heereveen op liefst vier posities ten opzichte van het bezoek aan Almere City twee weken geleden. Dat verwacht het Algemeen Dagblad althans. De Deen kan bij de hervatting van de Eredivisie geen beroep doen op Quinten Timber, terwijl Justin Bijlow, Jordan Lotomba en Ibrahim Osman ook niet inzetbaar zijn.

Timber moest zich de afgelopen weken al een aantal keer uit voorzorg laten vervangen. De aanvoerder van Feyenoord was ook in de uitwedstrijd tegen Almere City niet klachtenvrij, maar meldde zich een dag later wel ‘gewoon’ bij het Nederlands elftal. Timber kwam echter niet in actie voor de nationale ploeg. Hij was niet fit genoeg om te spelen, maar Ronald Koeman hield hem desondanks bij de groep. Dat resulteerde vrijdagmiddag op de persconferentie van Priske in meerdere kritische vragen.

De middenvelder zal het thuisduel met sc Heerenveen aan zich voorbij moeten laten gaan en is ook nog een vraagteken voor de kraker tegen Manchester City in de Champions League, die komende dinsdag op het programma staat. Timber is niet de enige (potentiële) basisspeler die zaterdagavond niet van de partij is bij Feyenoord. Het lijstje met afwezigen is behoorlijk lang. Naast Timber mist Priske ook Santiago Giménez, Ayase Ueda, Quilindschy Hartman, Bijlow, Lotomba en Osman. Ueda en Hartman komen dit kalenderjaar sowieso niet meer in actie, Giménez is op de weg terug en Lotomba is er dinsdag tegen Manchester City misschien weer bij.

Stengs maakt rentree in wedstrijdselectie

Welke spelers blijven er dan nog over? Nou, er was deze week ook goed nieuws voor Priske, want Calvin Stengs maakt na langdurige absentie zijn rentree in de wedstrijdselectie. De linkspoot hoeft nog niet op een basisplaats te rekenen. Timon Wellenreuther wel. De Duitser was zijn basisplaats juist kwijtgeraakt aan Bijlow, maar keerde tegen Red Bull Salzburg alweer terug in het elftal. Het Algemeen Dagblad verwacht dat Bart Nieuwkoop (krijgt in dat geval de voorkeur boven Givairo Read), Gernot Trauner, Dávid Hancko en Hugo Bueno de defensie vormen tegen sc Heerenveen. Bueno krijgt daarmee weer de voorkeur boven Gijs Smal, die tegen Almere City nog aan de aftrap verscheen.

Op het middenveld is Gjivai Zechiël de vervanger van Timber, zo verwacht het AD. Het talent wordt vergezeld door In-beom Hwang en Ramiz Zerrouki. Voorin behoudt Anis Hadj Moussa zijn basisplaats, terwijl Julian Carranza vermoedelijk terugkeert in de spits en jongeling Zépiqueno Redmond - debutant tegen Almere City - daardoor zal plaatsnemen op de bank. Igor Paixão completeert de voorhoede.

Vermoedelijke opstelling Feyenoord: Wellenreuther; Nieuwkoop, Trauner, Hancko, Bueno; Hwang, Zerrouki, Zechiël; Hadj Moussa, Carranza, Paixão.

