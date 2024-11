Kieft ziet dat Ajax, Feyenoord en PSV succestrainer links laten liggen: ‘Blijft een groot raadsel’

Wim Kieft vindt het maar moeilijk te begrijpen dat Ron Jans nooit de kans heeft gekregen bij Ajax, Feyenoord of PSV. De voormalig international van het Nederlands elftal is van mening dat Jans dankzij zijn ‘interesse’ in de persoon en de voetballer én zijn trainersprestaties en ervaring een geschikte kandidaat zou zijn voor de functie van hoofdtrainer bij een club uit de traditionele top-drie.

Jans staat de afgelopen maanden in het middelpunt van de belangstelling. De oud-trainer van onder meer FC Groningen, PEC Zwolle en FC Twente werd vorig jaar september door FC Utrecht aangesteld als nieuwe hoofdtrainer en het huwelijk is vooralsnog een groot succes. Jans loodste de club vorig seizoen al naar de finale van de play-offs om een ticket voor Europees voetbal en vindt zich op dit moment zelfs terug op de tweede plaats in de Eredivisie. De oefenmeester verlengde onlangs bovendien zijn contract in de Domstad.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Het resterende Eredivisie-programma tot aan de winterstop voor de top vijf

Kieft is niets anders dan lovend over de huidige succestrainer van FC Utrecht en prijst hem vooral om het feit dat hij ‘altijd begaan is met zijn spelers en in meer interesse toont dan alleen in de voetballer’. “Sommigen noemen het soft, maar bijna alle spelers stellen het op prijs als een trainer ook echt belangstelling heeft voor je als persoon, voor je thuissituatie en af en toe iets heel simpels vraagt zoals: hoe gaat het met je? Zo iemand is Jans”, zo leest het in de column van Kieft op de website van De Telegraaf. “Het klinkt obligaat, maar uit ervaring sprekend: de meeste trainers interesseert het helemaal geen bal wat je uitspookt, hoe het met je gaat of waar je tegenaan loopt in je leven buiten het veld. Terwijl dat toch heel bepalend kan zijn voor je functioneren als speler.”

Jans geen trainer van Ajax, Feyenoord of PSV

Volgens Kieft is Jans geïnteresseerd in de persoon én de voetballer. “Dit in combinatie met zijn trainersprestaties en ervaring inmiddels blijft het een groot raadsel waarom bijvoorbeeld de traditionele top-3 nooit bij hem is uitgekomen als nieuwe hoofdtrainer. Zeker als je ziet wat voor koekenbakkers allemaal wel een kans kregen bij Ajax, Feyenoord en PSV de afgelopen 22 jaar”, zo hekelt Kieft bepaalde keuzes van die clubs, zonder namen te noemen. Jans kreeg in het seizoen 2022/23 al veel complimenten voor zijn werkzaamheden bij FC Twente, de club die hij toen naar de vijfde plaats, de finale van de play-offs én de voorronde van de UEFA Conference League loodste.

LEES OOK: Spelers Feyenoord wilden Ron Jans als trainer: 'Was achteraf misschien een slimmere keus geweest'

Met FC Utrecht is Jans momenteel hard op weg om Europees voetbal te halen, nadat het een paar maanden geleden nog op pijnlijke wijze misging tegen Go Ahead Eagles in de finale van de play-offs. “Bij FC Utrecht heeft hij het nu omgedraaid en zich met zijn elftal genesteld tussen de traditionele top-3 met een tweede plaats na elf wedstrijden in de Eredivisie. De nationale erkenning is inmiddels een feit, maar voor de traditionele top-3 is het te laat heeft hij al verklaard. FC Utrecht is zijn laatste club. Je gunt hem alle goeds”, zo besluit Kieft. Jans won met FC Utrecht dit seizoen al van FC Twente én AZ. De voorsprong op de Alkmaarders is zelfs al elf punten, met ook nog een wedstrijd minder gespeeld. FC Utrecht gaat op woensdag 4 december op bezoek bij Ajax, dat na evenveel wedstrijden twee punten minder heeft.

Ron Jans had het ook als trainer van Ajax, Feyenoord of PSV goed gedaan in de Eredivisie Laden... 84.8% Ja, dat denk ik wel 15.2% Nee, ik denk dat hij voor de traditionele top-drie net tekort komt 407 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Mark van Bommel glimlacht breed als Hugo Borst Feyenoord ter sprake brengt

Mark van Bommel begint breed te glimlachen als Hugo Borst zegt dat hij de oud-international in de toekomst graag als trainer van Feyenoord zou zien.