Priske glashelder over 'risico': 'Anders zou ik hem niet laten spelen'

Brian Priske heeft er geen moment aan getwijfeld om op te stellen tegen Manchester City. De Feyenoord-middenvelder kampte de laatste weken met een enkelblessure, waardoor hij niet in actie kwam voor het Nederlands elftal en ook het duel met sc Heerenveen moest laten schieten. De Deense oefenmeester wil echter niet spreken van een risico.

“Anders zou ik hem niet laten spelen", reageert Priske tegenover Ziggo Sport op de vraag of Timber fit genoeg is. "Dus ja, hij is fit. Ik denk dat je het zelf ook wel kunt uitrekenen. Als je een paar weken niet regelmatig hebt gespeeld en de laatste weken ook niet genoeg sessies in de benen hebt gehad, ook met het nationale team, dan maakt hij mogelijk niet de hele wedstrijd vol. Anderzijds, ik ken Quinten. Hij is een vechter en zal er alles aan doen om de gehele wedstrijd op het veld te blijven staan. Maar hij is fit genoeg om te starten en om zoveel minuten te maken als mogelijk.”

Pierre van Hooijdonk stelt vervolgens de vraag of het het waard is om het risico te nemen met Timber. "Zeker. Je hebt altijd veel pijn als je veel wedstrijden speelt", reageert Priske. "Ditmaal was de enkel zijn probleem. Hij is ook meegegaan met het nationale team met de intentie om minuten te maken, maar helaas was hij daar niet toe in staat. Daarna heeft hij zichzelf een beetje beschermd en de afgelopen dagen heeft hij gewoon meegetraind. We nemen geen risico, maar er is altijd een risico als je grote wedstrijden speelt."

Priske niet boos op Koeman

Daags voor de wedstrijd tegen sc Heerenveen liet Priske doorschemeren en van te balen dat Timber door bondscoach Ronald Koeman niet naar huis werd gestuurd in de afgelopen interlandperiode. Zo mochten aanvoerder Virgil van Dijk en middenvelder Frenkie de Jong wel huiswaarts keren nadat kwalificatie voor de kwartfinales van de Nations League was veiliggesteld tegen Hongarije.

Priske is echter niet boos op Koeman. "Nooit. Ik heb het vaak gezegd: voor mij is het een samenwerking, het is teamwork", aldus de Deense trainer. "We hebben er allemaal belang bij dat onze spelers naar het nationale team gaan. Koeman wil resultaat halen met het Nederlands elftal, daarom heeft hij de baan ook. Er is vanuit jullie veel druk op hem, maar tegelijkertijd support ik hem en zijn staf. We hebben een goede samenwerking gehad met de technische staf tijdens de gehele periode. Ik had hem liever bij ons gehad, maar ik respecteer de beslissing om hem erbij te houden. Quinten was in goede handen", besluit hij.

